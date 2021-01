È morta Peggy: lo straziante post d’addio della sua mamma

Miranda Hart, la nota attrice, comica e scrittrice inglese, ha recentemente detto addio alla sua amata cagnolina Peggy. Spesso nei suoi libri ha raccontato della sua vita insieme all’amica a quattro zampe e delle sue divertenti “birbate”. Adesso si è ritrovata invece ad affrontare uno dei dolori più grandi.

L’attrice ha deciso di dirle addio e di condividere il suo dolore, attraverso un lungo e commovente post sul suo profilo Instagram.

Sono sempre stata grata per le foto e i regali che ha ricevuto. Ha usato una coperta che un fan le ha regalato in Australia fino alla fine. Più volte è stata riconosciuta in pubblico, mentre camminava per strada. Le persone la guardavano e mormoravano: ‘Oh mio Dio, quella è Peggy, non ci posso credere’.