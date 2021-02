È morto Max: la figlia della star lo ha annunciato sui social

La triste notizia, è stata diffusa sui social network da Alexandria Zahra Jones. È morto Max, il cagnolino di David Bowie, colui che ha reso la musica pop-rock una vera e propria arte. L’artista aveva regalato l’amico a quattro zampe alla figlia Alexandria e a sua moglie e ciò che lo accomunava a lui, erano i suoi occhi diversi.

Max, infatti, aveva gli occhi uno diverso dall’altro, come quelli del cantante. Un particolarità nei cani, causata da un disturbo chiamato eterocromia. David Bowie, invece, ricevette un colpo da un suo compagno, nell’anno 1962. Colpo che gli causò la dilatazione perenne di una delle sue pupille.

Dopo la triste notizia della morte del piccolo Max, la figlia del Duca Bianco, ha voluto scrivere un commovente post sul suo profilo Instagram:

Maxipoo, il miglior cagnolino che una ragazza possa chiedere. Grazie per avermi fatto sorridere in questi ultimi 14 anni. Mi mancano il tuo amore e gli abbracci, ci mancherai. Riposa in pace.

In poche ore, la triste notizia della morte di Max, si è diffusa sui social e sono apparse diverse immagini in compagnia del suo papà.

Chi era David Bowie

David Bowie, all’anagrafe David Robert Jones, è stato un famosissimo cantautore inglese. Nato l’8 gennaio 1947 e morto il 10 gennaio del 2016, due giorni dopo il suo 69esimo compleanno.

La star combatteva contro un cancro al fegato, che nel giro di 18 mesi gli ha strappato via la vita. Aveva scelto di non diffondere la notizia della malattia e di affrontarla nel silenzio. Per tutti quei lunghi mesi, aveva continuato a lavorare e a fare ciò che più amava.

Dopo la notizia della sua scomparsa, le vendite dei suoi album sono arrivate alle stelle, più di quanto non avessero già fatto mentre l’artista era ancora in vita.

Come da sue disposizioni, la famiglia decise di non celebrare alcuna funzione funebre. David Bowie fu cremato il 12 gennaio del 2016 e le sue ceneri vennero disperse a Bali, durante una cerimonia buddista.

Negli anni sono nate diverse fotogallery in onore del cantante. Raccolte di cani con occhi diversi, in ricordo del grande segno che il Duca Bianco ha lasciato nel mondo della musica e in onore del suo grande amore per gli animali.