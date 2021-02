Ospite a Verissimo, Enzo Iacchetti racconta il dramma della brutta malattia di suo figlio Martino

Le sue gag, per la maggior parte fatte insieme al suo amico e collega di una vita Ezio Greggio, ci fanno ridere da moltissimi anni. Ma dietro a Enzo Iacchetti, il conduttore storico di Striscia La Notizia, c’è anche molta sofferenza. A parlarne è stato lui stesso, nel corso degli anni, quando ospite a diversi programmi ha raccontato il dramma della malattia di suo figlio Martino.

Una carriera iniziata un po’ per caso, quella di ‘Enzino’ Iacchetti. Da giovane lavorava in un’agenzia di viaggi a Lugano, in Svizzera. Licenziato, ha deciso di trasferirsi e di riavvicinarsi verso casa. Lui, nato in provincia di Cremona, ha iniziato a lavorare in una radio locale della provincia di Varese.

Ben presto, le sue capacità l’hanno portato a dirigere tutta la radio e a far conoscere il suo nome anche al di fuori della zona. Sull’onda di quello che sembrava essere un talento speciale, ha iniziato a fare intrattenimento anche a matrimoni, battesimi e in locali serali.

L’esordio nel Derby Club di Milano ha segnato per lui una svolta. In quegli anni ha l’opportunità di lavorare insieme ad altri comici di alto livello come ad esempio Giobbe Covatta. Lì viene notato e scritturato da Mediaset che, nel 1995, gli assegna la conduzione del noto Tg satirico, Striscia la Notizia. Con Ezio Greggio creerà un sodalizio che avrà un successo incredibile che tuttora resiste.

Enzo Iacchetti e il dramma della malattia di suo figlio

Tanta comicità, nella vita di Enzo Iacchetti, ma anche tanto dolore. Qualche settimana fa, il comico è stato ospite ad alcune trasmissioni pomeridiane, nelle quali ha parlato di suo figlio Martino e della brutta malattia che lo ha colpito qualche anno fa.

È stato un momento molto difficile, ha raccontato Enzo. Martino era ancora un ragazzo e per cercare di superare il suo brutto male, sono stati costretti a girare tutto il mondo e a consultare i migliori medici. Alla fine, la malattia è stata sconfitta, fortunatamente.

Martino Iacchetti, da quel momento si è ripreso del tutto e oggi ha provato ad intraprende anche lui una strada artistica. Musicista emergente, ha anche recitato al fianco di suo padre nel film “Il Vizietto”.