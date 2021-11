È morto Rex, il cane di Altamura (Puglia). Era il randagio del posto, amato e curato da tutti. E adesso ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Credit: Gli amici di Rex – Facebook

Era amato dai cittadini, ma anche dai turisti che avevano ormai imparato a conoscerlo. Sui social sono apparsi numerosi messaggi pieni di tristezza e di dolore, ma anche dei bellissimi ricordi che l’amico a quattro zampe ha regalato a quelle persone. Ricordi che custodiranno per sempre nei loro cuori.

Anche i bambini hanno disegnato Rex, per salutarlo un’ultima volta. Perché quel cucciolone randagio, ha insegnato loro l’amore e il rispetto nei confronti degli animali.

L’addio al cane Rex

Aveva anche una pagina Facebook, chiamata “Gli amici di Rex“. Proprio qui sono apparsi i primi tristi post d’addio.

Credit: Gli amici di Rex – Facebook

Caro Rex, tanti sono i nomignoli affettuosi con i quali noi tutti ti chiamavamo, il nostro preferito è sicuramente il terzo leone della cattedrale, luogo a te caro. È lì che ti abbiamo conosciuto quando nel Natale del 2014 hai preso dolcemente il posto del Bambinello, nel presepe di Piazza Duomo e a poco a poco, passo dopo passo, ti sei fatto spazio nella chiesa più importante della città, quella che ogni estate ospita la Madonna del Buoncammino.

Un’anima pura, gli incontri con te erano momenti di gioia perché in te si avvertiva la presenza di Dio. San Francesco chiamava col nome di fratello tutti gli animali, ed è così che ti saluteremo ora, chiamandoti fratello, perché questo sei stato per noi, un fratello piccolo da proteggere e un fratello maggiore che ci ha trasmesso insegnamenti di purezza e libertà che custodiremo dentro di noi. La tua memoria sarà preservata, la Madonna ti avrà stretto forte la zampa quando hai attraversato il ponte dell’arcobaleno.

Coloro che gestiscono la pagina hanno poi chiesto un periodo di silenzio nel rispetto dello straziante dolore che stanno affrontando. Rex aveva un posto importante nelle loro vite, ma le sue “zie” adesso hanno spiegato di aver bisogno di chiudersi nel loro dolore e di superare la morte dell’amato amico a quattro zampe.

Credit: Gli amici di Rex – Facebook

È bello vedere come un cane sia stato amato da una comunità e come la sua morte abbia unito i cittadini in un momento di tristezza che non dimenticheranno mai. Rex adesso corre felice sul ponte dell’arcobaleno. Se ne è andato in pace, dopo aver conosciuto l’amore e il calore degli esseri umani. Sarà per sempre grato alle sue “zie” a tutti coloro che lo hanno accudito ed amato.