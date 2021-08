Una triste notizia è stata resa nota nelle scorse ore. Purtroppo Wrangler, il famoso labrador star del programma The Today Show e K9, è morto improvvisamente. I medici gli hanno diagnosticato una malattia e nonostante i loro disperati tentativi il suo cuore non ha retto.

CREDIT: THE TODAY SHOW

Un evento drammatico, che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto del suo addestratore e della sua amata famiglia umana.

Il cucciolo ha iniziato a lavorare nel programma quando aveva solo 8 settimane. Era diventato molto famoso e tutti si erano affezionati a lui e alla sua personalità. Ha partecipato a più di 88 puntate.

Inoltre, subito dopo i suoi amici umani hanno deciso di farlo diventare un cane di servizio. Infatti per oltre un anno ha lavorato in una clinica in cui aiutava i non vedenti ad andare in giro e ad affrontare le loro attività quotidiane.

CREDIT: THE TODAY SHOW

Wrangler pochi mesi prima di morire era entrato anche a far parte della squadra dei K9. Lo scopo della sua famiglia umana era proprio quello di permettere al cucciolo di aiutare tutti quelli che ne avevano bisogno.

Tuttavia, solo poco tempo fa, durante un controllo di routine, il veterinario ha scoperto che era affetto da una malattia al fegato. Ovviamente insieme ai suoi amici umani hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma negli ultimi giorni la sua situazione era peggiorata drasticamente, fino al suo tragico decesso.

Il messaggio dell’addestratore Saxon Eastam per la tragica morte di Wrangler

Sono triste nel dover avvisare tutti che la scorsa notte Wrangler è morto improvvisamente, a causa di una malattia al fegato. Nei suoi 6 anni di vita, il cane ha fatto molti di più della maggior parte degli esseri umani. Ha iniziato lavorando come cane guida in un programma televisivo e poi ha aiutato anche molte persone che ne avevano bisogno nelle loro attività quotidiane. Cosa più importante ha protetto i cittadini della nostra città, lavorando con la polizia del Connecticut, come rilevatore di esplosivi.

CREDIT: THE TODAY SHOW