E’ rimasto legato a quella catena per molto tempo, la storia di Marley Quando si mostrava troppo felice e voleva giocare, lui la puniva. Un incubo durato 5 anni, finché non sono arrivati degli angeli

Purtroppo la vita di molti cani, non è proprio facile come dovrebbe essere. Questo è il caso di un dolce cagnolino, chiamato Marley che per cinque lunghi anni, ha vissuto in un incubo. La sua storia è entrata nel cuore di migliaia di persone, ma grazie ai volontari è stato salvato.

I ragazzi di PETA, appena sono venuti a conoscenza della sua situazione, sono andati subito sul posto per conoscerlo. Volevano liberarlo a tutti i costi.

Quando sono arrivati nell’abitazione, hanno visto il piccolo Marley legato ad una catena. Quello che doveva essere il suo amico umano, lo picchiava, quando lui si eccitava troppo e voleva giocare.

In più, non conosceva nemmeno il suo nome, ma l’unica parole che gli veniva detta era: “No”. I volontari vista la sua condizione, sono andati subito a parlare con l’uomo, che ha lasciato il cucciolo senza dire nulla. Anzi era felice di non averlo più tra i piedi.

E’ stato portato nel rifugio ed il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che era malnutrito e ricoperto di pulci, ma che per fortuna si sarebbe ripreso in fretta.

Lo hanno curato ed amato ed alla fine sono riusciti a trovargli anche un nuovo amico umano, disposto ad adottarlo ed a donargli tutto ciò che non ha mai avuto nella sua vita.

Oggi, Marley vive con la sua nuova famiglia, nella sua nuova casa. Ama correre, giocare e divertirsi, ma la cosa che ama fare di più è dormire sul divano della sua abitazione, vicino a tutti i suoi amici umani. Ecco il video della sua storia di seguito:

Tutti i ragazzi sono al settimo cielo, per il lieto fine che ha avuto questo cucciolo, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile, ma che oggi ha trovato l’amore e tutto ciò che merita ogni cane.

Una storia meravigliosa, che dovrebbe essere conosciuta ovunque. Condividete con i vostri amici!

