La storia del cane Max, è iniziata quando un giorno si trovava in macchina con la sua famiglia, i Carmichael. Stavano tronando a casa da un viaggio, ma poco prima di arrivare, i suoi proprietari hanno deciso di fare una sosta. In quel preciso istante, il pastore tedesco è saltato giù dalla macchina ed è fuggito verso l’autostrada, dove è stato investito da un camion.

Un miracolo ha fatto si che Max riuscisse a sopravvivere all’impatto e a scappare di nuovo. La famiglia, spaventata, ha iniziato a cercarlo ed è riuscita a trovarlo vicino ad un altro veicolo. Prima che potessero raggiungerlo, il cane è però fuggito una terza volta. Anche il conducente di quell’auto, lo aveva investito accidentalmente.

I Carmichael hanno continuato a cercarlo nella vasta zona cespugliosa fino al tramonto. Poi hanno deciso di continuare il viaggio verso casa. Non volevano abbandonarlo, ma si era fatto troppo tardi e sarebbero tornati a cercarlo il mattino successivo.

Nel frattempo, una volta raggiunta la loro abitazione, hanno pubblicato foto e appelli sui social network, sperando che qualcuno li aiutasse a ritrovare Max.

Il ritrovamento di Max

Fortunatamente, il dipartimento dei trasporti ha trovato il cane in una profonda valle e dopo averlo salvato, un addetto si è occupato di portarlo in una clinica veterinaria. Grazie alla lettura del microchip, i veterinari hanno rintracciato la famiglia e hanno informato i Carmichael di quanto accaduto.

Il giorno successivo si sono precipitati alla clinica Columbia Veterinary Hospital per riabbracciare il loro amato amico a quattro zampe. Oggi Max è tornato a vivere nella sua casa e i suoi proprietari non lo lasciano mai solo, per paura che possa capitare di nuovo una cosa del genere.

Nessuno da cosa abbia spinto Max a scappare dalla sua macchina. Forse era spaesato dal viaggio e voleva solo tornare a casa. Poi è stato investito ed ha iniziato a correre spaventato. L’unica cosa che conta, è che finalmente sia tornato tra le braccia delle persone che ama.