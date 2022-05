Il mondo del calcio è in lutto. Edùard, il gatto tifoso del Napoli, è morto. Purtroppo il felino, appassionato di calcio, è venuto a mancare. Nel ricordo del dolce micino, in un post pubblicato è lui stesso a parlare, dicendo di aver già conosciuto il grande Diego Armando Maradona e di essere in attesa di conoscere anche Totò in Paradiso.

Edùard era il gatto mascotte dei tifosi del Napoli e dell’Aicovis, l’associazione contro la violenza negli stadi. L’annuncio della sua scomparsa è stato fatto da Aurora Cimmino, che sulla pagina ufficiale Facebook dedicata al dolce micetto ha pubblicato una foto con lo stemma del Napoli, il suo pallone azzurro e il cappellino per proteggersi dal freddo che non toglieva mai.

…Eduaaaaaaaa’…Eduaaaaaaaaaaa’…ti sei scurdat a cupertella, tu si troppo freddigliuso…mi sa ca poi ti ammali !!!

…E CHE “GATT” MA’ !!!

SEI UNA PERSECUZIONE !!!

MA NON LO VUOI CAPIRE CHE IN PARADISO E’ SEMPRE PRIMAVERA???

Nel post di addio su Facebook a parlare è il micino, che racconta di essere ora in un posto fantastico, dove ha già conosciuto il grande Diego Armando Maradona.

E a breve avrebbe anche conosciuto Totò, ma non solo, De Filippo, Pino Daniele…

ADESSO SCUSAMI PERO’…SONO IMPEGNATO

UN SIGNORE BELLISSIMO E CON UN CERCHIO IN TESTA MI STA CHIAMANDO…MI HA DETTO DI ANDARE SUBITO DA LUI PER IL MONTAGGIO DELLE ALI

Edùard, il gatto tifoso del Napoli “scrive” dal Paradiso dove ha incontrato Maradona

Nel post il gattino non si ferma al “montaggio delle ali”. Avrà anche un superpotere di cui andare fiero: