Il 25 novembre ci ha lasciati il grande Diego Armando Maradona, ma questa tragica scomparsa poteva essere evitata? È quello che si stanno chiedendo in Argentina dove sono in corso le indagini per omicidio colposo nei confronti del Pibe de Oro.

La procura di San Isidro sta ricostruendo le ultime ore di vita di Diego Maradona, ma soprattutto sta cercando di capire cos’è successo dopo l’operazione al cervello.

Il medico dell’ex calciatore, Leopoldo Luque è ora nel mirino degli inquirenti. L’infermiera che ha assistito il calciatore ha fatto finire nel mirino delle indagini il medico. La donna dichiarato quanto segue dal reportage del legale:

Maradona è caduto qualche giorno prima di morire. È caduto e ha battuto la testa sul lato destro, ma non l’hanno portato in ospedale per fare una risonanza magnetica o una TAC. Dopo la caduta lo hanno aiutato a rialzarsi e ha continuato la sua vita normale. Maradona, però, non era in grado di decidere e avrebbe dovuto essere il medico a decidere di portarlo in ospedale per farlo visitare.