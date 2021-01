Elefante rimasto vittima di un terribile crimine: gli abitanti gli hanno dato fuoco

Una vicenda orribile, che arriva da un villaggio di Nilgiris nel Tamil Nadu, India Meridionale, e che sta suscitando tanta rabbia. Un elefante è morto dopo l’orribile gesto di tre abitanti. Immagini che fanno piangere, quelle diffuse sui social, che mostrano il grande animale sofferente e impotente di fronte alle atrocità dell’essere umano.

Nell’ultimo periodo l’elefante di circa 50 anni, era spesso apparso per le strade del villaggio. Faceva la sua passeggiata, senza provocare danno o infastidire nessuno, per poi tornare nella foresta.

Diverse persone hanno raccontato l’avvenuto alla testata giornalistica Indian Times, spiegando che l’elefante si era spesso intrufolato nel villaggio in piena notte. Le sue visite erano ben accolte dagli abitanti del paese e in molti avevano preso a cuore il suo benessere.

Nel mese di novembre, le guardie forestali avevano notato che il pachiderma non stava bene, era ferito. Sul suo corpo c’erano delle ferite che sembravano infette. Ferite che però, con le settimane, sono improvvisamente migliorate. Da qui, il sospetto che qualcuno fosse intervenuto per curarlo.

Nei mesi successivi, l’animale è tornato quindi a stare bene e gli abitanti lo hanno visto nuovamente per le strade del villaggio, durante la notte. Finché un giorno, non è accaduto qualcosa di drammatico.

Durante l’ultima visita dell’animale, qualcuno ha deciso di dare fuoco alla ruota di un mezzo e di lanciarla addosso all’elefante. Gomma che lo ha colpito dritto in testa e che ha lasciato residui incandescenti sulla sua pelle. Nel video, si sentono le urla disperate del povero elefante, che cerca di fuggire verso la foresta.

L’intervento dei soccorritori per salvare l’elefante

Dopo l’orribile gesto, ripreso dalle guardie forestali, i soccorritori sono intervenuti in soccorso dell’animale. Purtroppo, nessuno di loro ha potuto fare nulla per salvarlo, se non accompagnarlo verso la morte.

Le autorità del posto, si sono subito mobilitate per rintracciare i responsabili del crimine che è costato la vita ad un esemplare di una specie in via d’estinzione. Esemplare che non ha mai fatto del male a nessuno.

Dopo poco tempo, le forze dell’ordine hanno fatto sapere di aver arrestato due dei tre autori del gesto.

Il video, che abbiamo scelto di non mostrarvi, contiene immagini non adatte ai lettori più sensibili. Per chi volesse, la clip è disponibile su Twitter.