Era stato “cacciato” dal treno e la sua storia aveva fatto il giro del web: il gatto Grisù è stato ritrovato. Ecco dove stava

La notizia della sua scomparsa aveva fatto il giro del web in poco tempo. Il gatto Grisù stava viaggiando con la sua famiglia, sul treno Lecce-Torino, quando è accaduto l’inevitabile. Il micio è uscito dal trasportino e quando il capotreno lo ha notato, ha ben pensato di “cacciarlo” dal mezzo, convinto che fosse randagio che si era intrufolato nel vagone.

Quando la famiglia si è resa conto che il micio era sparito, ha subito denunciato il fatto ed allarmato le forze dell’ordine. Per la vicenda del gatto Grisù, si è mobilitata anche l’Enpa Pescara. L’associazione ha contribuito nelle ricerche del felino ed ha anche preteso che Trenitalia prendesse provvedimenti contro il comportamento fuori luogo del capotreno.

In poche ore, la storia è diventata virale sui social, scatenando la reazione di migliaia di utenti. Oggi, è arrivata la bellissima notizia. Il gatto è stato ritrovato dopo cinque giorni dalla sua scomparsa!

Non si era mai mosso dalla stazione, ma era sempre rimasto nei dintorni. A dare la meravigliosa notizia, l’associazione Enpa Pescara sulla propria pagina Facebook:

Non si era mosso dalla stazione! È stato trovato intorno alle 8.00 dal personale ferroviario, stava comodamente prendendo il sole in un posticino tranquillo appena fuori la stazione, sul binario in direzione Ancona. Mentre eravamo tutti in pena, lui si scaldava al sole 🥰☀️… Forse fiducioso che l’avremmo trovato 💪. Questa è la vittoria di tutti. GRAZIE GRAZIE GRAZIE DI CUORE ❤️.