Gatto ruba il letto al pit bull che non protesta e ne sceglie uno più piccolo

Cani e gatti possono essere grandi amici. Ma i mici a volte sanno essere davvero subdoli con i loro amici pelosi, come ci dimostra questa storia che su TikTok ha fatto ridere moltissime persone. Il gatto ruba il letto al pit bull, che non solo non protesta e non fa una piega, ma si rassegna e si mette a dormire in una cuccia un po’ più piccolina.

Fonte Pixabay

Odino è un cane di razza Pit Bull che è sempre allegro e vivace, ma è anche molto pauroso. Teme tantissime cose, anche molto più piccole di lui. E sapete chi teme più di tutti? Il gatto di casa.

Superbad è il micio di casa. Il suo nome dice tutto quanto: si chiama Super cattivo. Questo micio vive con Odino, ma a comandare non è il cane. A comandare è il gatto, che ne ha di coraggio da vendere.

Sull’account TikTok del suo proprietario è stato pubblicato un video che mostra Supe, il soprannome di Superbad, che ruba il letto del cane pit bull, perché è più grande ed è anche più comodo.

E sapete voi cosa fa Odino, che ha una taglia ben più grande di quella del micino e sarebbe capace di far sentire la sua voce e spaventarlo? Niente, non fa assolutamente niente. Gli lascia il suo letto e si mette nella cuccia di Superbad.

Gatto ruba il letto al pit bull: il video diventa virale in poco tempo

Il video pubblicato su TikTok ha già superato i sei milioni di visualizzazioni e 1,3 milioni di Mi piace.

E pensare che c’è chi ancora crede che i cani di questa razza siano pericolosi, sempre pronti ad aggredire e a provocare. Odino è la dimostrazione lampante che non esistono razze di cani pericolose, ma solo proprietari che non li sanno educare.