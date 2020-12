Erano indecisi sull’adottare un cane, ma quando lo hanno visto, sono andati di corsa al rifugio. Oggi, dal randagio che era, è diventato una star

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Tatum, un cane la cui vita è stata stravolta da un giorno all’altro. Qualche anno fa, Charles e Nicole Lever, una coppia di innamorati, hanno deciso che era arrivato il momento di adottare un cane. Così si sono collegati ad internet ed hanno visitato il sito web della associazione Pixel Found.

Una volta raggiunto il rifugio, la coppia ha avuto modo di conoscere il cane più da vicino. La prima cosa che hanno notato, è stata la sua pelle ruvida.

Era ruvido al tatto, aveva i denti opachi, diverse cicatrici lungo il corpo e qualcuno in passato gli aveva tagliato la coda. Non c’è voluto molto per capire che quella stessa persona in passato lo avesse maltrattato.