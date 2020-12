“Erano passati ben tre anni, quando è arrivata quella chiamata. Più ascoltavo quelle parole e più mi sembrava tutto così assurdo”

Lola era scomparsa circa tre anni fa. Un giorno la cagnolina è andata a fare visita ad alcuni amici dei suoi proprietari. Debra Mejeur e suo marito non potevano di certo immaginare che quel giorno la loro vita sarebbe cambiata per sempre.

Soffro di convulsioni e Lola è un cane di servizio, addestrata a percepire il momento che precede una convulsione e riesce sempre ad avvertirci in tempo. Per questo la portiamo sempre con noi.

Quel giorno però, Lola è scomparsa dal giardino della casa di alcuni amici di famiglia. All’improvviso e senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Non avevamo la minima idea di cosa fosse accaduto. Se qualcuno fosse riuscito a rubarla o se Lola avesse deciso di fuggire via. L’unica cosa certa, era che Lola non c’era più.

Per diversi mesi, i Mejeur hanno cercato la cagnolina in ogni angolo della città e sono tornati ogni giorno davanti alla casa di quegli amici:

Abbiamo pensato che poteva tornare all’ultimo posto in cui ci aveva visto. Ma non abbiamo avuto più notizie di lei. Io avevo bisogno di un altro cane che potesse aiutarmi con la mia situazione. Ogni animale non andava bene, nessuno era perfetto come Lola.