Ogni cane merita di avere una seconda possibilità di vita. Questo infatti è anche il caso di Stevie Ticks, un piccolo randagio che aveva gravi difficoltà. Un giorno ha deciso di chiedere aiuto e la donna si è subito impegnata per mettere fine alle sue sofferenze. Ora sta guarendo da tutti traumi subiti.

Una ragazza chiamata Taylor era in vacanza a Bali, in Indonesia, con un gruppo di amici. Il loro scopo era proprio quello di passare quei giorni all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Una mattina, mentre stavano visitando una cittadina del posto, la giovane si è trovata davanti ad una scena drammatica, che le ha spezzato il cuore.

Ha visto il piccolo cane, andare di corsa verso di lei. Era stufo di soffrire e di vivere in strada. Per questo ha deciso di chiedere aiuto ad alcuni esseri umani. Taylor quando lo ha visto, mentre era vicino ai suoi piedi, ha capito in fretta la sua situazione.

Infatti lo ha preso tra le sue braccia ed ha fatto il possibile per farlo tranquillizzare e per farlo sentire protetto. Sapeva che non poteva tenerlo con sé, perciò ha deciso di affidarlo ad un rifugio del posto, affinché potesse ricevere tutte le cure necessarie.

Durante il resto della vacanza è andata a trovarlo molto spesso e tra loro è nato un legame davvero speciale. Quando è arrivato il momento di tornare a casa, ha capito che non poteva più immaginare la sua vita senza il piccolo Stevie Ticks.

La meravigliosa adozione di Stevie Ticks

La ragazza ha accompagnato i suoi amici in aeroporto ed alla fine ha deciso di tornare dal suo amato amico a quattro zampe. Hanno passato molto tempo insieme ed ha prolungato il suo soggiorno, proprio fino alla sua guarigione.

Taylor è rimasta a Bali per altri 3 mesi e in quel periodo, i volontari hanno aiutato il cane a superare tutti i suoi problemi. Purtroppo a causa della sua vita in strada, ha riportato diversi traumi ed ha dovuto subire anche alcuni interventi. Ecco il video della storia di seguito:

Nel frattempo la sua amica umana ha preparato tutti i documenti per farlo arrivare negli Stati Uniti insieme a lei e non lo ha mai lasciato solo durante il suo periodo di convalescenza. Ora sono inseparabili e nonostante ciò che ha vissuto, Stevie Ticks è felice.