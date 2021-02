“Eravamo lontanissimi da casa e io non potevo lasciarlo lì da solo…”

Scappato pochi giorni prima di tornare a casa, il cagnolino Chipper ha vagato da solo per strada per due settimane

La storia di oggi racconta la brutta avventura vissuta da un cagnolino molto dolce di nome Chipper e dal suo padroncino, Travis Allen. I due, residenti nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti, erano andati a far visita per le feste natalizie ai genitori di Travis, in Georgia.

Credit: Endless Love Pet Palace – Facebook

Travis aveva deciso di andare a casa dei suoi genitori per Natale, in Georgia, e per non lasciarlo solo, ha portato con se anche il suo amato amico a quattro zampe di circa 4 anni.

Passate le feste, si stava avvicinando il giorno in cui i due avrebbero fatto ritorno a casa, in North Carolina. Purtroppo, prima di intraprendere il viaggio, Chipper è riuscito a liberarsi dal suo guinzaglio ed è scappato via.

Questo ha ovviamente fatto cambiare tutti i piani di Travis che, per cercare il suo cucciolo, ha deciso di rimanere a casa dei suoi per qualche altro giorno. Le ore passavano e le ricerche del ragazzo disperato continuavano senza sosta, ma senza portare al risultato sperato. Quel cagnolino sembrava davvero essere scomparso nel nulla.

Stavo impazzendo. Quello era un luogo che Chipper non conosceva affatto, quindi non sarebbe mai riuscito a tornare a casa. Ho provato a contattare tutti i rifugi e le associazioni animaliste della zona, ma nessuno aveva notizie del mio amico.

Col cuore in gola e con il cuore a pezzi, Travis ha dovuto necessariamente partire per tornare a casa. Come ultima speranza, il ragazzo ha deciso di contattare la Endless Love Pet Palace (ELPP), un’associazione che, al contrario di tutte le altre, ha deciso di fare qualcosa per aiutarlo.

Il ritrovamento del cucciolo

Credit: Endless Love Pet Palace – Facebook

Sheila Kemp, direttrice della ELPP, ha avuto l’idea di stampare dei volantini e di attaccarli per tutta la città. Inoltre, dopo aver ricevuto delle foto da Travis, le ha condivise sulle proprie pagine social. Nell’attesa che qualcuno fornisse qualche informazione utile, Sheila e gli altri volontari hanno continuato con le ricerche in tutta la zona per giorni.

Dopo circa due settimane, quando ormai le speranze si stavano affievolendo, il telefono di Sheila ha squillato. A chiamarla era una donna che, vedendo uno dei volantini sparsi in giro, si è accorta che raffiguravano un cagnolino che lei stessa aveva trovato per strada in difficoltà e che aveva deciso di aiutare.

La riunione tra Chipper e Travis

Credit: Endless Love Pet Palace – Facebook

Sia Sheila che la donna che l’aveva contattata erano felicissime che Travis e il cucciolo sarebbero stati finalmente felici di rivedersi. In poco tempo la volontaria ha organizzato la riunione tra i due che, appena si sono incontrati, sono esplosi di gioia. Travis a stento ha trattenuto le lacrime, mentre Chipper ha iniziato a scodinzolare ed ululare per la grande gioia.