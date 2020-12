Mo è un anziano Chesapeake Retriever di 12 anni ed è il protagonista della storia di oggi. Un giorno i suoi proprietari, Darwin e Cindy Cameron, hanno deciso di portarlo con loro in una battuta di caccia. Come sempre, l’anziano cane è rimasto nel camper in completo relax. Lo faceva sempre, rimaneva con la sua mamma mentre il suo papà svolgeva i suoi compiti.

Questa volta però, qualcosa gli ha detto di allontanarsi e di andare alla ricerca del suo papà. Da quel momento di Mo si sono perse completamente le tracce e i suoi padroni hanno trascorso 9 mesi a cercarlo.

Hanno setacciato l’intera zona, con la speranza di trovare anche la minima traccia che potesse condurli dal loro amato amico a quattro zampe. Darwin ha chiesto aiuto ai suoi compagni di caccia, ai suoi parenti e perfino all’ufficio dello sceriffo.

Tutti si sono uniti nella ricerca di Mo, ma ogni giorno si concludeva con un’enorme delusione. I proprietari del cane sono perfino rimasti a vivere in camper nella zona dove il cane si è smarrito, per i tre mesi successivi. Poi, dopo un inverno rigido e forti nevicate, hanno iniziato a fare i conti con la realtà e a capire che probabilmente non lo avrebbero mai più rivisto.

Il ritrovamento di Mo 9 mesi dopo

Dopo circa nove mesi, un volontario dell’associazione locale, Cheri Glankler, ha trovato un anziano cane affamato. Era completamente ricoperto di pulci e aveva bisogno di aiuto.

Così l’uomo è subito intervenuto in suo soccorso. Dopo aver conquistato la sua fiducia e averlo rifocillato, ha pubblicato alcune sue foto sui social network, per vedere se qualcuno avesse qualche informazione sull’animale.

Nel giro di poche ore, il post è arrivato agli occhi dei Cameron. Il cane era identico a Mo. Ma come faceva ad essere davvero lui? Come aveva fatto un cane di 12 anni a sopravvivere ad un inverno così gelido? La famiglia era riluttante e aveva paura di ricevere un’altra delusione. Ma non recarsi da quel cane e non guardarlo negli occhi, li avrebbe tormentati che il resto della loro vita.

L’incontro tra il cane e i Cameron

Quando il cagnolone ha visto la sua famiglia entrare dalla porta, si è fatto strada verso Cindy. L’ha odorata e poi si è diretto verso Darwin e si è seduto sui suoi piedi. Un’abitudine che aveva sempre avuto fin da quando era un cucciolo. Quel cane era Mo e finalmente lo avevano ritrovato. Oggi questo cucciolo è tornato nella sua casa, con la sua amata famiglia.