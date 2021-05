Estate 2021 con gli amici a quattro zampe: cosa è bene sapere

Estate 2021 con gli amici a quattro zampe. Sono tanti i dubbi e le domande che ancora cercano risposte riguardo le vacanze estive, vista l’attuale situazione Covid. Sarà possibile andare al mare con gli amici a quattro zampe?

Credit: pixabay.com

Le strutture che accettano gli animali si sono già organizzate per rispettare al 100% tutte le norme anti-contagio. Ma molte domande riguardano proprio le spiagge.

Come ben sappiamo, non ci sono delle specifiche leggi che stabiliscano quali siano i comportamenti da seguire quando si è in compagnia del proprio animale domestico in una spiaggia libera. Valgono quindi tutte le normali regole che seguiamo quando ci troviamo nei luoghi pubblici. Cioè, avere sempre a portata di mano i sacchetti per raccogliere i bisogni. Portare i documenti dell’animale, proprio come facciamo sempre con i nostri. Avere sempre a portata di mano dell’acqua, per evitare un colpo di calore. Sappiamo molto bene che quest’ultimo, con le alte temperature, per i cani può essere fatale.

Credit: pixabay.com

Naturalmente poi, quando ci troviamo a prenotare una vacanza, è bene chiedere alle strutture se ci siano dei regolamenti da seguire quando si è in compagnia degli amici a quattro zampe e se la spiaggia dei lidi sia accessibile anche a loro.

Estate 2021 con gli amici a quattro zampe: cos’altro portare

Tra le altre cose che è bene portare in vacanza, ci sono la ciotola con la quale il cane è abituato a bere e mangiare, i suoi giochi preferiti e magari anche la sua copertina. Non dimenticate il guinzaglio e la museruola.

Ci sono numerosi siti sul web, che possono consigliarvi quali siano i luoghi ideali e anche le spiagge per una vacanza con gli animali domestici in ogni regione d’Italia.

Credit: pixabay.com

Esistono anche le pensioni per cani. Strutture che offrono il servizio veterinario e quello dei dog sitter. Insomma, nel 2021 sono molte le opzioni per una vacanza con il nostro amico a quattro zampe in pieno relax. Non dimenticatevi però, come già detto in precedenza, della situazione di emergenza sanitaria. Chiedete prima di partire se ci siano ordinanze balneari locali.