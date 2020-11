Vi ricordate di Ettore, il povero cane abbandonato a Palermo e salvato per miracolo dagli animalisti che sono riuscito a portarlo in salvo? Già questa potrebbe essere una storia a lieto fine, ma il racconto collegato al cucciolo non finisce qui. Ettore ha trovato casa. Grazie a una famiglia di Cuneo che lo ha adottato.

La storia di Ettore aveva commosso tutti quanti, perché davvero straziante. Ma per fortuna l’epilogo ci permette di ritrovare il sorriso.

Il cane aveva aspettato per mesi che i suoi proprietari tornassero indietro a prenderlo. Mentre la sua famiglia lo aveva semplicemente abbandonato. Ma lui non aveva perso le speranze di poterlo riabbracciare.

Ettore era rimasto per lungo tempo davanti a una villa di campagna vicino a un paese in provincia di Palermo, dove aveva vissuto per lungo tempo con la sua famiglia. Che però appena aveva potuto lo aveva lasciato indietro.

Il bulldog americano di 3 anni era rimasto fedele a una persona priva di cuore, rimanendo in mezzo a una strada. Fino a quando un gruppo di volontari siciliani non ha avuto una segnalazione, correndo a dare una mano a Ettore.

Cane abbandonato a Palermo, l’appello dei volontari per trovare una nuova casa a Ettore

I volontari hanno prontamente lanciato un appello per trovare casa per il povero Ettore. A rispondere la stessa persona che aveva già dato una casa ad Achille, un altro cane abbandonato la cui storia aveva fatto il giro d’Italia.

Questa persona di buon cuore ha segnalato le vicende di Ettore a un amico. E Piero, un uomo di Cuneo, ha deciso di adottare il cucciolotto.

Dopo un viaggio in aereo da Palermo a Milano Linate, Ettore ha conosciuto il suo nuovo amico umano che lo ha portato nella sua nuova casa.