Fa uscire il suo cucciolo per giocare con la neve ma non si aspettava succedesse una cosa simile (VIDEO)

Questa è la storia di un cane che vuole un abbraccio a tutti i costi. Ma la “persona” da cui lo vuole non sembra essere d’accordo. O, meglio, sembra essere decisamente immobile di fronte alla sua richiesta di affetto. Sapete a chi aveva chiesto un abbraccio questo cucciolo? A un pupazzo di neve incontrato in strada durante una passeggiata.

Fonte Pixabay

Alice the Jackapoo si trovava fuori a passeggio con i suoi genitori, quando all’improvviso hanno trovato un bellissimo prato ricoperto di neve sopra la quale nessuno aveva ancora camminato.

Charlotte Beard e Sam Grogan, i genitori umani di Alice, hanno dciso di realizzare un bel pupazzo di neve, per farlo conoscere al loro cane, che era letteralmente entusiasta di tutto quel lavorare e trasportare neve di qua e di là.

Alice the Jackapoo era particolarmente entusiasta del bastone usato per fare il braccio, come ha raccontato la sua mamma umana al Daily Mail:

Per tutto il tempo che stavamo costruendo il pupazzo di neve lei stava cercando di salire sul ramo. Non riusciva a gestirlo semplicemente saltando. Ma mentre tornavamo a casa, ha fatto un salto in corsa ed è riuscita a prendere il bastone.

Cane vuole un abbraccio dal pupazzo di neve

Alice si è accanita contro quel bastone, rimanendo letteralmente appesa al bracci del pupazzo di neve, come se volesse abbracciarlo. Il video condiviso sui social con tanto di musichetta di sottofondo fa morire dal ridere.

Per i proprietari di Alice niente di nuovo, perché sanno che quando vede un bastone non capisce più niente.

È un vero demone del bastone. Se vede qualcuno che ne porta uno, proverà a toglierlo dalle sue mani. Con le sue dimensioni non penseresti che porterebbe un bastone da 5 kg, ma ci riesce.

Alla fine ce l’hanno fatta a portare via il cucciolo, ma che fatica.