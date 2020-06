Famiglia adotta un cucciolo cieco chiuso in gabbia e abbandonato Il cane cieco era stato chiuso in gabbia e abbandonato: una famiglia lo adotta

Questa è la storia di Snow, un povero cane cieco che era stato chiuso in gabbia e abbandonato per strada da persone senza scrupoli, che non hanno avuto pietà di questa povera anima innocente. Per fortuna è stato salvato e una famiglia lo ha adottato.

L’ex proprietario di Snow non si è assolutamente preso cura di lui, proprio per le sue condizioni. Certo, prendersi cura di un cane cieco non è facile, ma questo non giustifica un atto tanto crudele verso il proprio cane.

Poteva semplicemente lasciarlo alle cure di un rifugio o di un’associazione di volontari, che si sarebbero certamente presi carico delle sue esigenze.

L’essere umano che doveva prendersi cura di Snow non lo ha fatto. Anzi, ha preso il cane e lo ha abbandonato in strada. Prima però lo ha rinchiuso in una gabbia sporca: di fatto ha messo in serio rischio la sua vita. Quando è stato trovato dai soccorritori, il cucciolo non stava assolutamente bene.

Snow non mangiava da tempo. E i suoi occhi, nati senza la capacità di vedere, erano così infetti da doverli rimuovere. Non aveva ricevuto le cure mediche di cui aveva invece un estremo bisogno. Era già un miracolo che fosse ancora in vita quando i soccorritori lo hanno raggiunto e portato in salvo.

Alla fine nella sfortuna è stato fortunato. Perché è stato non solo trovato e salvato, ma è stato anche adottato dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione degli occhi.

I nuovi genitori di Snow si sono presi cura di lui dopo l’intervento e continueranno ad occuparsi del povero cagnolino per il resto della sua vita. Ora ha anche un amico a quattrozampe ad aiutarlo.

La vita non è iniziata in modo facile per Snow. Ma alla fine è riuscito a trovare l’amore che cercava e la sua famiglia per sempre.