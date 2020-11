Prendersi cura del cucciolo non è facile. Anche se si dispone di un amore immenso per il cane di casa, potrebbero insorgere dei problemi finanziari che potrebbero impedire a una famiglia di potersi occupare dell’animale domestico che si ama più di ogni cosa al mondo. Come è successo ai protagonisti di questa storia che hanno interpellato la polizia.

Di recente una famiglia ha regalato il proprio cucciolo domestico all’agente Laura Clague del dipartimento di polizia di Shaker Heigts. Perché non era più in grado di provvedere alle spese per il suo mantenimento.

Un giorno l’agente ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di una famiglia. Quando è arrivata a casa loro si è subito accorta che quello era un intervento decisamente insolito. La famiglia ha raccontato alla donna perché aveva contattato la polizia.

Non potevano più prendersi cura del cucciolo. Non avevano più risorse economiche per farlo. E nel raccontare la loro triste storia, tutti i componenti sono scoppiati in lacrime. Perché soffrivano molto per quella decisione.

Non volevano che il cucciolo potesse avere conseguenze. E così avevano deciso di affidarlo a persone di buon cuore che si sarebbero prese cura di lui al loro posto. Di sicuro non una scelta facile per loro.

Fonte Pixabay

L’agente decide di prendersi cura del cucciolo e trovargli una nuova casa

L’agente ha capito che la famiglia amava così tanto quel cucciolo da volergli regalare un destino migliore di quello che lei poteva offrirgli.

La famiglia ha pregato la poliziotta di non metterlo in un rifugio o in un canile, ma di assicurarsi che potesse avere una casa amorevole e un futuro brillante.

Fonte YouTube AnimalWised

Arrivata al dipartimento, la poliziotta si è subito messa al lavoro per portare a termine la sua missione. Un suo collega ha deciso di adottare il cane. E di chiamarlo Harley.