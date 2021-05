Famiglia di gattini chiede disperatamente aiuto in strada

Chi può aiutare questa famiglia di gattini? I cani e i gatti di strada tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda, come ha fatto questa mamma gatto per i suoi cuccioli. In strada, soli e abbandonati, senza che nessuno si potesse prendere cura di loro, hanno fatto l’unica cosa che potevano fare: iniziare chiedere disperatamente aiuto sperando che qualcuno si fermasse.

Fonte Pixabay

Laura Malone è la direttrice del centro di soccorso Mini Cat Town che si trova nella città di San José, in California, negli Stati Uniti. È stata lei ad accogliere nel suo rifugio una famiglia di mici che sono stati trovati in difficoltà in mezzo alla strada.

La donna non sapeva da dove provenissero quegli animali, non aveva dettagli sul fatto se avessero mai avuto una casa prima. Avevano però bisogno di essere accolti urgentemente in un luogo dove tante persone di buon cuore sarebbero state pronte ad occuparsi di loro.

I piccoli gattini avevano il naso marrone e rosa un mantello dello stesso colore, una tonalità davvero molto rara, perché una mutazione genetica del manto color nero della mamma che, secondo la volontaria, aveva avuto una casa: forse un tempo aveva una famiglia che si è sbarazzata di lei?

Trovare un gatto color cioccolato o cannella è molto difficile, questo colore appare con una mutazione genetica del gene del colore nero.

Una nuova vita per la famiglia di gattini che viveva in strada

Mamma e i quattro cuccioli, tutte femmine, due marroni e due marroni con chiazze bianche sulle zampe, per fortuna stanno bene. La mamma è stata chiamata Marte: era nervosa all’inizio, ma ora si fida di quelle persone e sa che si prenderanno cura delle sue gattine.

Hershey, Reese, Twix e Baby Ruth sono invece i nomi delle cucciolotte, che ora cercano una casa per sempre.