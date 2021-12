Bailey è un Golden Retriever e un parte importante della sua famiglia. È stato adottato quando era solo un cucciolo e non appena ha varcato la soglia della porta della sua nuova casa, ha instaurato un legame speciale con il figlio di 14 anni, Noah. Per questo, quando è scomparso, i suoi proprietari sono entrati nel panico.

Credit: Thomasville-Thomas County Humane Society – Instagram

Il cane si trovava nella macchina di famiglia, con la sua mamma umana Michelle Popiel, fuori un centro commerciale. Improvvisamente, il cane è riuscito a fuggire ed è sparito nel nulla.

Mentre la donna non guardava, l’animale è saltato fuori dal mezzo ed ha iniziato a correre. Michelle non aveva idea di cosa avesse attirato la sua attenzione e non è riuscita a capire quale direzione avesse preso.

Nelle ore successive, i proprietari si sono mobilitati nelle ricerche ed hanno distribuito i volantini per la città. L’intera comunità si è unita a loro, sperando di riuscire a trovare Bailey.

Credit: Thomasville-Thomas County Humane Society – Instagram

L’effusione di amore e preoccupazione non solo da parte di amici ma anche di perfetti sconosciuti è stata semplicemente incredibile.

Alle 14:00 del giorno successivo, la famiglia ha ricevuto una chiamata da un meccanico del posto, Dallas Johnson. Aveva trovato un povero cagnolino intrappolato in un tombino e aveva chiesto aiuto alla Thomasville-Thomas County Humane Society.

Il ritrovamento del cane Bailey

Le sue zampe erano in realtà aggrovigliate sott’acqua, ma era così esausto per essere stato in quell’acqua fredda. Non sono mai stato coinvolto in niente di simile in vita mia. Sapevo però di dover aiutare quell’animale.

Credit: Thomasville-Thomas County Humane Society – Instagram

Un miracolo proprio prima di Natale, la famiglia ha potuto riabbracciare l’amato cucciolo scomparso. Il video dell’incontro ha commosso tutti e la persona più felice di stringere tra le proprie braccia il fedele amico peloso, è stato proprio il ragazzino di 14 anni!