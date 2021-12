Questa storia risale a due anni fa, quando un cane di nome Dillon è stato trovato sdraiato accanto al corpo senza vita del suo proprietario. Il povero cucciolo si rifiutava di lasciarlo e continuava a proteggerlo da tutto e tutti.

Credit: National Animal Welfare Trust Cornwall – Facebook

Dopo un efficace lavoro, i volontari sono riusciti a convincere Dillon a farsi aiutare e a salutare per sempre il suo papà. Oggi il cane di 9 anni risiede in un rifugio del National Animal Welfare Trust (NAWT) in Cornovaglia, in Inghilterra.

Una delle volontarie, Amy Hal, ha raccontato:

È stato trovato sdraiato accanto al suo proprietario morto. Lo stava proteggendo fino a quando non ce l’ha fatta più, il che è stato molto triste.

Credit: National Animal Welfare Trust Cornwall – Facebook

Sono passati due anni da quella dolorosa separazione, questo cucciolo vive ancora nel rifugio e non è riuscito a trovare una famiglia disposta ad occuparsi di lui.

Sono due anni che è arrivato da noi. Abbiamo cercato ciò che Dillon voleva e di cui aveva bisogno. Abbiamo cercato di trovare la persona perfetta per lui, la casa e la famiglia giuste.

Dillon non riesce a trovare casa

Dillon è un cane di quasi 10 anni molto energico e non tutti i possibili adottanti amano questo lato di lui.

Nel suo cuore è ancora un po’ cucciolo. Si sistemerà con te e si rilasserà anche lui, ma gli piace uscire nei campi e fare una bella passeggiata.

Credit: National Animal Welfare Trust Cornwall – Facebook

Un altro fattore che ostacola l’adozione di Dillon, è il fatto che ha bisogno di una casa senza bambini o altri cani. Per un breve periodo è stato in una casa adottiva temporanea, ma non è riuscito a condividere il suo proprietario con gli altri amici a quattro zampe. Ha bisogno di una persona tutta per se.

La sua storia ha commosso il web e tantissime persone stanno pregando affinché riesca a trovare una casa e stanno condividendo le sue foto, con la speranza di raggiungere qualcuno che viva vicino a lui e disposto ad aprire le porte del suo cuore a questo anziano cane.