Il povero cane bloccato sul tetto aspetta i proprietari sperando che tornino a prenderlo. Nella sua città nelle Filippine una tremenda alluvione ha inondato ogni cosa e la famiglia è scappata per mettersi in salvo. Il cucciolo è rimasto sul tetto, ma per fortuna ha potuto presto riabbracciare i suoi umani.

Fonte Pixabay

Siamo nella città di Marikina, nelle Filippine orientali. Il tifone Ulisse ha causato molti danni in questa zona del mondo. Piogge torrenziali e allagamenti hanno messo a dura prova gli abitanti della cittadina che si trova in Asia.

La tempesta che ha colpito la seconda città più popolosa delle Filippine ha lasciato molte famiglie senza una casa. Le loro abitazioni, infatti, sono state sommerse dall’acqua che ha travolto ogni cosa durante il suo passaggio.

Nel tentativo di mettersi in salvo, molte famiglie sono state costrette a lasciare indietro i loro animali domestici. Come è successo per Bruno, che si è messo in salvo sul tetto di casa. E non si è mosso in attesa dei proprietari.

La famiglia di Bruno è dovuta scappare via velocemente dalla sua abitazione, altrimenti sarebbero morti. Non hanno potuto prendere Bruno. Ma lui si è messo in salvo da solo, salendo sul tetto della casa.

Aspettava tristemente che l’acqua arrivasse fin da lui. O che qualcuno si accorgesse della sua presenza e lo riportasse dalla sua famiglia. E per fortuna le foto dell’animale rifugiato sul tetto non sono passate inosservate!

Il salvataggio del cane bloccato sul tetto per l’alluvione

La squadra di soccorso che ha aiutato la famiglia di Bruno non ha permesso loro di prendere il cane. Promettendo che sarebbero tornati, ma non lo hanno fatto.

Dopo pochi giorni, però, il cucciolo ha potuto riabbracciare i suoi umani.

Fonte YouTube ABS-CBN News

In realtà nessuno sa come Bruno si sia salvato. Forse ha trovato un modo per mettersi in salvo. O qualche soccorritore è tornato indietro a prenderlo. Ma l’importante è che stia bene!