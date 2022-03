Di solito quando postini e corrieri devono entrare nel giardino di qualcuno hanno paura della reazione dei cani di casa, che potrebbero prenderli giustamente per intrusi e dar loro del filo da torcere. Il fattorino accolto dal pit bull nel vialetto di ingresso aveva paura all’inizio quando il cucciolo lo guardava dritto negli occhi. Ha anche realizzato un video che è diventato virale, che ha mostrato la sua reazione in seguito.

Fonte foto da video su TikTok di youngstony23

Il 16 gennaio scorso un ragazzo doveva fare una consegna in una casa. Justin Ston Naumann ha deciso di realizzare un video condiviso poi sul suo account TikTok mentre mostra cosa è successo quando si è presentato per consegnare un pacco.

Appena è arrivato nel vialetto di ingresso di questa villa, il ragazzo ha visto un cane di razza pitbull che lo aspettava nel cortile. Il corriere era preoccupato e si chiedeva se fosse un cane tranquillo. Ma aveva paura di avvicinarsi e di essere attaccato.

Sii un bravo ragazzo, per favore sii un bravo ragazzo.

Queste le parole che si sentono dire dal ragazzo mentre lentamente si avvicina al cane con la sua scatola da consegnare in mano. Il cane non si è mai mosso da lì, fermo al suo posto. E il fattorino non poteva passare da altre parti. Quindi ha deciso di correre il rischio e di andargli incontro. Sperando che fosse amichevole. Lo avrebbe scoperto da lì a poco.

Fonte foto da video su TikTok di youngstony23

Fattorino accolto dal pit bull, che inizia subito a scodinzolare per dargli il benvenuto

Grazie, Dio! È un bravo ragazzo.

Questo il commento del fattorino quando vede il cane che si avvicina a lui vedendolo scodinzolare. Era felice e contento di tutto questo. Quando si è avvicinato al cucciolo è riuscito anche ad accarezzarlo. Era grato che quel cane fosse così docile, anche perché era sciolto e i timori del corriere erano più che giustificati.

Fonte foto da video su TikTok di youngstony23

Il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni e di Mi piace e di migliaia di commenti.