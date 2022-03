Il rapporto difficile tra i cani e i postini o corrieri, si sa, non è mai stato idilliaco e molto probabilmente mai lo sarà. Questo però non giustifica il fattorino protagonista di questa storia, che durante una consegna ha compiuto un atto vile contro il pastore tedesco di una signora. Per fortuna, le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto.

Abbiamo letto decine di storie che raccontavano dei rapporti di amore e odio tra i cagnolini e i poveri postini. Indubbiamente, a volte i cuccioli domestici vedono questi personaggi in divisa come sconosciuti da tenere lontani dal loro territorio. Ma c’è modo e modo, per i postini stessi, di comportarsi con i cani.

Le telecamere di video sorveglianza di una casa a Miami, in Florida, recentemente hanno ripreso il momento in cui un fattorino della UPS stava consegnando un grosso pacco.

Per questioni di tempo, spesso questi operai lasciano i pacchi nel cortile delle case, per poi passare alla consegna successiva. Ma il corriere in questione, ha sicuramente esagerato.

Nel video si vede che il pastore tedesco si avvicina al cancello dove il fattorino sta per poggiare il pacco e inizia ad abbaiare. Il corriere, a quel punto, invece di posare il pacco a terra, lo lascia cadere proprio in testa al cane.

La donna denuncia il fattorino

La proprietaria di casa e del cane, vedendo tutto dalle immagini delle telecamere, è uscita di corsa in cortile. Ma invece di ricevere scuse dal postino, lui si è voltato ignorandola ed è andato via.

Scioccata, la donna ha prima verificato le condizioni del suo cucciolo e poi contattato la UPS per raccontare loro ciò che era successo.

Se mi avesse chiesto scusa, sarebbe stato diverso. Ma non potevo credere che volesse negare ciò che aveva fatto, nonostante io avessi le prove video. Così ho contattato la compagnia per cui lavora.

La UPS, presa visione del fatto, ha fatto visita di persona alla donna per chiederle scusa. I funzionari hanno condannato il gesto del fattorino ed hanno promesso alla donna che non si verificherà mai più una cosa del genere.

La compagnia sta inoltre indagando e cercando di capire quale sanzione applicare al proprio dipendente per ciò che ha fatto.