Non appena vede il postino, il cane non riesce a trattenere la gioia e si precipita verso di lui, per salutarlo e coccolarlo: il video

Chi ha detto che un postino e un cane debbano per forza essere nemici? Le immagini che vi mostriamo oggi hanno conquistato il cuore di migliaia di utenti social in tutto il mondo.

Credit: otegdirb – Tik Tok

Il filmato è stato diffuso su Tik Tok da un utente chiamato otegdirb. Quest’ultimo ha voluto mostrare al mondo il bellissimo rapporto che si è instaurato tra un cane e il postino della zona. Non sappiamo se si tratti proprio del suo animale domestico o dell’animale di un vicino, ma le immagini riescono a scaldare il cuore di chiunque!

Mostrano il cucciolo seduto e rilassato nel giardino della sua abitazione. Non appena vede arrivare il mezzo del postino, si alza e si precipita verso di lui. Inizia a coccolarlo e leccarlo, come se volesse salutarlo e dirgli quanto gli sia mancato. Anche il postino lo accoglie con gioia e gli permette di salire sul suo mezzo.

Credit: otegdirb – Tik Tok

Il video del postino e del cane

Il cane e il mio postino sono migliori amici da 16 anni. Lo aspetta tutti i giorni, tutto l’anno.

Questa la frase che ha accompagnato il video diventato virale. Basta sapere che ha raggiunto quasi 11 milioni di visualizzazioni, 1,2 milioni di Mi piace e 4.743 commenti.

In molti hanno ringraziato l’utente per aver condiviso sui social un momento così bello e dolce.

Credit: otegdirb – Tik Tok

Un momento che può farci sorridere e può rallegrarci la giornata. Siamo abituati, ogni giorno, a leggere storie di abbandoni e maltrattamenti di nostri amici a quattro zampe. Spesso salvati dai volontari in gravi condizioni.

Quindi non c’è niente di più bello, di vedere filmati come questo. Filmati pieni d’amore che dimostrano il legame speciale tra un cane e un essere umano. Questa poi, è un’amicizia che dura da ben 16 anni. Il cane aspetta ogni mattina il postino e non appena lo vede, non riesce a trattenere la sua felicità.