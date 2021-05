La campionessa di nuoto è felice per il lieto evento

Federica Pellegrini, la gravidanza di Vanessa, la sua dolce bulldog, che fa coppia con Rock, le ha dato molto da pensare. Su Instagram la campionessa di nuoto annuncia il lieto evento. A diventare una mamma felice non è lei, ma la sua amatissima cagnolina. La nuotatrice italiana racconta che non è stata una notte facile, ma ora sono tutti felici e sereni.

Fonte Instagram kikkafede88

Sui social network la nuotatrice è molto attiva e racconta tutto quello che accade nella sua vita. Le belle notizie sportive, ma anche le soddisfazioni personali. Proprio come è accaduto di recente, in quella notte che le ha dato parecchio da fare. Ma anche grandissima gioia.

Federica Pellegrini, infatti, vive con due bulldog francesi: Rock è stato adottato dalla campionessa di nuoto l’anno scorso e Vanessa, che invece vive da più tempo con lei. Proprio la cagnolina è diventata mamma poche ore fa, facendo diventare la Pellegrini nonna umana di quattro cuccioli di cane: Gas, Cesare, Gina, Bianca.

La “nonna” definisce la neo mamma a quattro zampe felice, anche se il travaglio non è stato facile. In piena notte hanno dovuto chiamare anche il veterinario, per capire se fosse necessario o meno il cesareo d’urgenza.

Mamma stai tu con Rocky?!Lui che ti guarda portare via la sua amata, avvisa le infermiere, porta in braccio lei che prova a spingere ma niente da fare, arriviamo, flebo, lei ansima e comincia a frignare (giustamente povera).

Federica Pellegrini e la gravidanza del cane: il racconto del travaglio

La nuotatrice ha raccontato come è andato avanti il travaglio:

Vanessa non capisce più niente ma appena appoggia il sederino su quel tavolo, spinge, forse per paura ma, spinge forte e….nasce!! A un minuto dal cesareo lei partorisce naturalmente Gas e da lì ogni 40 min arriveranno Cesare, Gina e Bianca….Vanessa li ha amati dal primo secondo come solo una mamma sa fare…. E io questa notte ho respirato tutto questo Amore.

Fonte Instagram kikkafede88

La nuotatrice ringrazia tutto lo staff della clinica che è stato accanto a Vanessa. Per fortuna stanno tutti bene!