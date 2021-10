Buon viaggio sul ponte dell’arcobaleno piccolo cucciolo. Nonostante i tentativi dei soccorritori, purtroppo non è sopravvissuto: sei mesi fa Felipe Becari salva un cane. E il 28 agosto 2021 il protettore della causa animale e ufficiale di polizia civile dello stato di San Paolo, in Brasile, gli dice addio per sempre. Purtroppo il piccolo di cinque anni soccorso a marzo è morto improvvisamente.

Fonte foto da Instagram di felipebecari

A marzo scorso questo povero cagnolino di soli 5 anni di vita era stato trovato e soccorso in condizioni di salute disperate. Era straziante guardarlo così magro, ridotto a pelle e ossa, abbandonato da tutti quanti a un triste destino che stava però per cambiare.

Timao, questo il nome dato al cucciolo sei mesi fa, ha lottato con coraggio, aiutato anche da persone di buon cuore che finalmente gli hanno teso una mano e hanno deciso di dargli una seconda possibilità di vita. Ma purtroppo Timao non ce l’ha fatta.

L’uomo aveva detto che i veterinari avevano diagnosticato a Timao una malattia provocata dalle zecche. Le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare lentamente, anche se subito lo hanno sottoposto a tutte le cure necessarie.

Quando lo hanno affidato a Felipe Becari, le sue condizioni erano già disastrose. Anche se con i volontari era riuscito a prendere peso, a tenere sotto controllo il diabete e a combattere anche la cecità che lo aveva colpito.

Fonte foto da Instagram di felipebecari

Felipe Becari salva un cane, che muore alla vigilia dell’adozione

Proprio alla vigilia della sua adozione, Timao ha deciso di partire per il ponte dell’arcobaleno.

Ha deciso di partire naturalmente, dormendo, caldo nei suoi bei vestiti e con la pancia piena. Di piccolo avevi solo la taglia, perché sei sempre stato un GIGANTE!

Fonte foto da Instagram di felipebecari

Questo il saluto del suo soccorritore che non lo dimenticherà mai.