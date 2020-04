Fernando Monzon trova un cane abbandonato su un’isola deserta Fernando Monzon trova un cane abbandonato su un'isola deserta e riesce a farlo salire sul suo kayak per portarlo in salvo..

Era un giorno come un altro per un uomo, chiamato Fernando Monzon, che era uscito a fare un giro sul suo kayak. Era in mare, ma quando si è avvicinato ad un isola, completamente deserta, ha sentito il pianto disperato di un cane. Non poteva lasciarlo e così si è avvicinato per capire meglio.

Una volta sceso, ha iniziato a cercarlo in giro, ma la scena che si è trovato davanti è stata straziante.

C’era un cane abbandonato, in gravi condizioni. Era malnutrito a livelli atroci ed in più aveva delle ferite aperte su tutto il corpo, causate proprio dalla rogna.

L’uomo sapeva molto bene che non poteva lasciarlo lì. Per questo ha cercato in tutti i modi di farlo salire sul suo kayak, per portarlo in salvo.

Il problema era che il cucciolo aveva paura dell’acqua. Infatti ogni volta che provava a salire, si spaventava e tornava indietro. Fernando sapeva bene che non aveva altra scelta, poiché per portarlo sulla terra ferma, non c’erano altre soluzioni.

Infatti, alla fine, dopo diversi minuti di lavoro, è riuscito a farlo salire e a ripartire con il piccolo. Una volta arrivati a riva, c’era un gruppo di soccorso, già pronto per aiutare il cane.

I volontari lo hanno chiamato Jack e lo hanno portato subito nella loro clinica veterinaria. Il medico, dopo la visita, ha scoperto che aveva la rogna ed era malnutrito, ma che si sarebbe ripreso in fretta. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Fenando, quando è stato portato via, gli aveva promesso che sarebbe tornato a trovarlo ed infatti è stato così. Dopo cinque giorni è andato nel rifugio per vedere le condizioni di Jack e per passare un po’ di tempo con lui. Il cane era felice di vederlo, poiché sapeva che se era in quel posto, era solo grazie a lui.

I volontari, per il momento, stanno aspettando che si rimetta e molto presto inizieranno a cercare la famiglia adatta a lui, che non lo abbandonerà mai più.

