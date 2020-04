Tater Tot il cane abbandonato legato ad un palo Tater Tot il cane abbandonato legato ad un palo e che era molto malato

Diversi mesi fa, un gruppo di volontari ha trovato un dolce cagnolino abbandonato, legato ad un albero. Era triste e depresso. Lo hanno chiamato Tater Tot. Lo hanno preso e portato al loro rifugio, per un controllo e per provare a donargli la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

Il medico, subito dopo averlo sottoposto ad un’accurata visita medica, ha scoperto che non era in ottima salute, aveva bisogno di un intervento, ma non sapeva se sarebbe riuscito a superarlo.

La situazione del cucciolo non era affatto semplice, ma i volontari non avevano intenzione di mollare. Volevano aiutarlo a tutti i costi.

Hanno pubblicato la sua storia sul web e oltre ad arrivare molte donazioni, è arrivata anche una dolce famiglia, disposta ad adottarlo e donargli tutto ciò che non aveva mai avuto.

Grazie all’amore, al cibo ed alle medicine, il piccolo Tater Tot è riuscito a tornare in salute, a superare l’intervento e ad andare per la prima volta, nella sua nuova casa.

Dopo poche settimane, i suoi amici umani, hanno notato che non riusciva a mangiare bene. Per questo, lo hanno riportato dal veterinario ed il medico, ha scoperto che doveva essere sottoposto ad un altro intervento. La sua situazione non era semplice, come prima, ma la sua famiglia non voleva mollare.

Il cucciolo è riuscito a superare anche quest’altra operazione ed è tornato di nuovo nella sua casa. Ora, la sua famiglia fa di tutto per farlo sentire amato e protetto. Ecco il video della sua storia di seguito:

Tater Tot, ora, ha tutto ciò che un cane può desiderare. Una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani, che fanno di tutto per lui. Lo portano in giro, fanno di tutto per farlo sentire amato e protetto.

Una storia che dovrebbe essere conosciuta ovunque. Condividetela con i vostri amici.

