Su Reddit un ragazzo ha raccontato il motivo per cui ha deciso di annullare le nozze con la sua compagna, con la quale stava dal 2018 e con cui conviveva da tempo. La fidanzata rischia di uccidere il suo cane durante l’addio al nubilato con le amiche in casa loro. E il futuro sposo per questo motivo decide che non è più il caso di sposarsi.

La coppia stava insieme dal 2018 e avevano deciso di sposarsi. Ma alla fine lui ha deciso di mandare tutto a monte. E questo perché la futura sposa ha rischiato di uccidere il cane del compagno durante l’addio al nubilato organizzato con le amiche nella casa dove i due convivono.

Il fidanzato aveva lasciato l’abitazione per consentire la festa, andando dai genitori ma lasciando lì il cane. Aveva detto alla fidanzata di chiudere il cane nella loro camera da letto così da non avere problemi. Ma le parole del giovane di 28 anni non sono state per niente ascoltate.

A quanto pare le ragazze hanno pensato che sarebbe stato fantastico mettere tutto dentro tavolini bassi e lasciando che il cane si aggirasse, invece di tenerlo nella nostra stanza. Successivamente, si sono ubriacati e non si sono resi conto che l’animale stava bevendo e mangiando tutto quello che poteva.

Queste le parole del ragazzo che su Reddit racconta che il cane è salvo solo grazie ai veterinari. Il cucciolo aveva mangiato cioccolato e bevuto alcolici, due veleni terribili per gli animali domestici. Visto che la donna non è stata responsabile, il ragazzo l’ha lasciata e ha annullato le nozze.

Le ho detto di andarsene di casa.

Fidanzata rischia di uccidere il cane e lui la lascia a un passo dall’altare

La mamma di lei è intervenuta difendendo la figlia e dicendo che non l’ha fatto apposta. E poi il cane era vivo alla fine. Ma lui è stato irremovibile.

Fonte foto da Pixabay