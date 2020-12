Cani intrappolati in auto in un canale pieno di acqua

Cani intrappolati in auto, salvati solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Una donna è finita con la sua macchina dentro un canale pieno di acqua. Lei è riuscita a mettersi in salvo, chiedendo aiuto a dei passanti. Ma i suoi cani erano rimasti bloccati. Per fortuna l’intervento dei pompieri ha risolto la situazione.

La donna aveva perso il controllo della sua auto, per motivazioni ancora da verificare. La sua macchina è finita dentro un canale pieno di acqua. Una situazione davvero pericolosa per lei e per i cani che viaggiavano con lei.

L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Collelongo a Trasacco, due comuni in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. La forte pioggia che si è riversata su quella parte della regione del centro Italia. Una situazione davvero molto delicata, che ha messo in serio pericolo tutti gli occupanti del mezzo.

La donna per fortuna è riuscita a uscire e a mettersi in salvo. Mentre la sua auto è rimasta impantanata nel canale pieno di acqua. Appena uscita ha subito chiesto aiuto ai passanti per i suoi cani.

Prontamente i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i poveri animali rimasti intrappolati all’interno dell’auto finita in un vero e proprio canale in piena. Un cane era già uscito da solo e sembrava abbaiare all’altro per metterlo in salvo.

Cani intrappolati in auto, il salvataggio da parte dei pompieri

I pompieri ci hanno impiegato un po’ per raggiungere l’auto con dentro il secondo cane della donna ancora intrappolato.

Sul posto i volontari della Protezione Civile di Trasacco ed il sindaco Cesidio Lobene, i Carabinieri ed i Vigili Del Fuoco.

Il maltempo ha messo in difficoltà questa splendida parte d’Italia, che ha dovuto fare i conti con piogge davvero molto intense.