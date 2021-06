La storia di Floppy è iniziata con la sua nascita, a fine gennaio del 2020. Lui è venuto al mondo insieme a tanti altri fratelli porcellini, ma tra tutti lui era l’unico ad essere affetto da quella che viene chiamata sindrome dello scuotimento della testa. Per via di questa condizione, il veterinario consigliò ai proprietari di optare per l’eutanasia. Fortunatamente, qualcuno si è opposto a questa decisione.

Credit: floppythepig – Instagram

Per via della sua malattia, Floppy ha vissuto i suoi primi giorni di vita in maniera davvero terribile. Non riusciva a bere il latte dalla sua mamma e nemmeno a camminare.

Il veterinario era convinto che la sua vita sarebbe finita nel giro di una settimana e che quindi era consigliabile sopprimerlo.

Credit: floppythepig – Instagram

Chelsey, la cognata della proprietaria del maialino, però, si è opposta fin da subito a questa decisione. Lei è sempre stata un’amante degli animali e non riusciva a sopportare l’idea di sottoporlo a quella terribile pratica. Pensava che dovesse avere almeno una possibilità, o comunque di vivere tutto il resto della sua vita in santa pace. Così, d’accordo con sua cognata, l’ha portato a casa sua.

La rinascita di Floppy

Floppy si è ambientato molto presto nella sua nuova casa e ha stretto subito amicizia con la sua nuova mamma e con i suoi fratelli pelosi (due cani e due gatti).

Non solo è sopravvissuto a quella settimana, ma è cresciuto bene ed è tuttora forte e pieno di animo.

Quasi tutto il tremore è scomparso, ha raccontato Chelsey. Si presenta lievemente solo quando è eccitato o agitato, ma nulla che non sia controllabile.

Credit: floppythepig – Instagram

Ha imparato a salire e scendere le scale e ad aprire le porte di casa. Ormai è parte integrante della nostra famiglia. Ama fare i pisolini rannicchiato vicino a Kona, il più anziano dei miei cagnolini. Ama giocare e stare anche con le persone. Sono così felice di averlo in casa!

Chelsey ha aperto anche una pagina Instagram e una Facebook che portano il nome di Floppy, sulle quali si diverte a pubblicare tutte le gag che combina quotidianamente con i suoi fratelli.

Se vi è piaciuta la storia di Floppy, condividetela con i vostri amici!