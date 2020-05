Folgaria, esce per cercare il suo cane e scompare: trovato morto È stato trovato morto l'uomo di Folgaria che era uscito per cercare il suo cane

La tragedia è accaduta a Folgaria, un comune italiano in provincia di Trento. Un uomo di circa 57 anni è stato trovato morto, in uno strapiombo, dopo che ha precipitato per decine di metri. Era uscito per cercare il suo cane e non aveva fatto più ritorno.

Ieri, sabato 9 maggio, i soccorritori e le forze dell’ordine, tra cui il soccorso alpino, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la croce Rossa, i volontari, i cani da ricerca e anche un elicottero e i droni, si sono mobilitati per cercare l’uomo disperso.

Durante le ricerche è stata trovata prima l’automobile, poi il suo cane vivo e alla fine lui, nello strapiombo, ormai morto.

I soccorritori si sono calati giù, nel minor tempo possibile, con l’ausilio delle corde e sono riusciti a recuperare il corpo senza vita del cinquantasettenne.

Una tragedia inaspettata, che ha sconvolto l’intera comunità di Folgaria.

Per il momento non sono state divulgate ulteriori notizie riguardo la vicenda. Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime ore, verranno resi noti nuovi aggiornamenti.

