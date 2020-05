Pescorocchiano, madre e figlia trovate morte in casa Tragedia a Pescorocchiano: trovate morte in casa madre e figlia

La vicenda è accaduta ieri, sabato 9 maggio, a Pescorocchiano, un comune italiano in provincia di Rieti. Una madre e una figlia, due donne di 90 e 66 anni, sono state trovate morte. Secondo le notizie riportate, le due anziane signore sono state trovate dagli uomini della Polizia Municipale, che una volta entrati nella loro abitazione, situata nella frazione di Poggio San Giovanni, hanno fatto la triste scoperta.

Gli agenti sono stati allarmati dai vicini, preoccupati dal fatto di non vedere da giorni, mamma e figlia.

Secondo le prime indagini, è stato stabilito che le due donne siano morte circa 20 ore prima dal ritrovamento, entrambe a causa di un infarto. La figlia soffriva di problemi cardiaci e probabilmente un attacco le ha portato via la vita e sua mamma, 90 anni, non ce l’ha fatta a reggere la sua morte e si è lasciata andare.

Le forze dell’ordine hanno quindi stabilito che le due anziane signore sono morte per cause naturali.

L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto, così come la famiglia, alla quale sono già stati restituiti i due corpi senza vita. Adesso potranno dare loro l’ultimo addio, con la cerimonia funebre.

Non è l’unica tragedia accaduta nelle ultime ore, nel Trentino, precisamente a Folgaria, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita in uno strapiombo. Era uscito per cercare il suo cane e non aveva fatto più ritorno.

Le ricerche sono iniziate ieri pomeriggio, sabato 9 maggio. Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, croce Rossa, Carabinieri e anche cani da ricerca, aiutati da elicotteri e droni, per ricercare l’uomo disperso.

Alla fine è stato trovato il suo corpo senza vita, precipitato per decine di metri.

Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

Notizia in aggiornamento.