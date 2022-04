Una coppia ha ricevuto moltissime critiche dopo aver preso una decisione che in realtà in molti avrebbero preso ugualmente. Dopo aver visto la foto del cane Zombie in strada, che si aggirava intimorito e spaesato, c’è chi ha deciso di correre in quel posto per salvarlo e dargli una seconda opportunità. Perché sono arrivate delle critiche?

Samara, questo il nome che è stato dato al cane, viveva in strada. Le sue foto sull’orlo della morte hanno fatto il giro del web. Questa coppia non ha potuto far altro che tentare di aiutare il cane in difficoltà, intervenendo subito non appena vista la sua foto in condizioni disperate.

Una Geiger e suo marito sono due soccorritori di Chisinau, in Moldavia. Hanno grande esperienza con cani maltrattati e abbandonati. Come questo cane rifiutato da tutti, sofferente, affamato: non aveva proprio nessuno che si potesse prendere cura di lui.

Quando mio marito ha visto la foto di quel cucciolo ‘zombie’, non solo è rimasto scioccato, ma ha scosso il suo mondo.

Entrambi erano senza parole, quindi hanno deciso di intervenire subito. Aveva la scabbia, era traumatizzato, sofferente: un solo minuto in più in strada e sarebbe potuto morire. Nessuno in realtà aveva mai mosso un dito, per il suo aspetto fisico. Ma la coppia è andata oltre.

Foto del cane Zombie in strada, tante le critiche ricevute dai soccorritori

Tante le critiche di persone che si chiedevano come accogliere in casa un cane del genere. Ma quello di cui aveva bisogno era solo amore.

Soffriva di una grave rogna demodex e sembrava più un cane zombie che un normale cucciolo. Inoltre, a causa degli abusi per le strade di Chisinau, è stata presa dal panico e aggressiva.

La coppia aveva tre cani salvati con traumi alle spalle. E Samara è stata accolta dal gruppo e sostenuta. Ci sono ancora persone di buon cuore là fuori.