Questa è la storia di due dolci e adorabili fratelli abbandonati che chiedono di essere accolti insieme nella stessa casa. Fanno parte della stessa famiglia e non vogliono assolutamente essere separati, come è giusto che sia. Sono nati insieme e dovranno crescere l’uno accanto all’altro. Chi potrà aiutarli a coronare il loro sogno?

I due fratelli canini sono stati abbandonati insieme. E chiedono la possibilità di andare a vivere nella stessa casa piena di amore, dove possono crescere e vivere felici. Il personale del rifugio dove sono ospitati sin dal primo giorno ha cercato di trovare la famiglia più adatta a loro.

Lo staff del Refugio de Castillón, in Francia, ha dovuto lavorare tanto per questi due bellissimi cagnolini salvati nella cittadina di Castillon, vicino a Bayeux, nel nord della Francia. Vagavano da soli per le strade, forse qualcuno aveva deciso di disfarsi di loro senza alcuna pietà.

Questo il post pubblicato su Facebook dal rifugio diretto da Marie-Thérèse Marie, presidente e fondatrice del centro, per cercare una casa ai due fratellini:

Vi presentiamo Laurel e Hardy, sono due mix di griffoni maschi, 5 anni, sterilizzati e vaccinati. Un duo complice e amabile, eppure così difficile da adottare insieme, ma come separare i loro cuori? Quindi saremo noi a provarci per loro.

Fratelli abbandonati chiedono di essere accolti insieme, chi li aiuterà?

Laurel e Hardy aspettavano una famiglia che li avrebbe amati entrambi e li avrebbe adottati insieme. Una casa con spazio aperto e amore per entrambi. L’uno non poteva vivere senza l’altro.

Sebbene il compito è stato difficile, alla fine il personale del rifugio ce l’ha fatta: e ora hanno trovato la loro casa per sempre, un’unica famiglia che si dedicherà a entrambi. Dei migliori amici umani che si prenderanno cura di Laurel e Hardy dando loro tutto l’affetto che non hanno mai avuto in vita loro.