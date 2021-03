Fulmine ha perso il suo papà umano ed è scomparso. I familiari raccontano dove hanno ritrovato il cucciolo dopo qualche giorno

Il cane scomparso ritrovato in breve tempo ha una storia da raccontare che fa commuovere tutti quanti. Il povero cucciolo ha lasciato la sua casa, gettando nella disperazione la sua famiglia che non sapeva che fine avesse fatto. Solo poco dopo lo hanno raggiunto: era andato a trovare il suo proprietario sulla sua tomba.

Fonte Pixabay

Il signor Leonardo e Fulmine erano due anime gemelle. Il meticcio di 7 anni era inseparabile dal suo miglior amico umano, che purtroppo dopo due mesi di ricovero in ospedale è venuto a mancare.

Fulmine non ha mai superato il dolore per la perdita del suo amato proprietario e in cuor suo sicuramente spera che un giorno possa tornare da lui. Il loro animo è così puro e innocente, come non commuoversi?

Ogni giorno da una settimana il cane di 7 anni esce da casa sua, percorre quasi due chilometri in mezzo alla campagna per andare al cimitero di Badesi, in provincia di Sassari, per riunirsi con il signor Leonardo.

I primi giorni la famiglia aveva pensato di averlo perso per sempre, perché non si trovava da nessuna parte. Uno choc, visto che da poco era morto Leonardo, deceduto lunedì 22 febbraio.

Cane scomparso ritrovato al cimitero

Dopo la prima fuga, a ritrovarlo era stata la figlia dell’uomo venuto a mancare. Mercoledì mattina è andata al cimitero, che dista un paio di chilometri dalla vigna dove il padre viveva con Fulmine, è lì ha trovato l’animale.

Passava le giornate con mio padre. Lui gli aveva costruito un grande recinto con due cucce. Lì, il cagnolino era riparato dalle intemperie e per l’estate mio padre gli sistemava anche due ombrelloni con una piscina.

Stamattina abbiamo trovato la sorpresa Fulmine ha trovato il suo amico ❤😭😭😭 Posted by Sara Sechi on Wednesday, February 24, 2021

Sara ha raccontato che da allora Fulmine va sempre a visitare la tomba del suo papà. È spaesato e sicuramente soffrirà ancora per qualche tempo, perché il suo amore è troppo grande. Ma la figlia del suo miglior amico cercherà sempre di non fargli mancare nulla.