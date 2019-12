Gaeta, grave incidente. Morti anziano signore e il suo cane TRAGEDIA A GAETA: cane e padrone perdono la vita. Ecco cosa è successo.

Il tragico episodio è accaduto nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre, intorno alle 18:30 del tardo pomeriggio, a Gaeta. Un anziano uomo stava passeggiando lungomare, come faceva di solito, con il suo Terranova, quando entrambi sono stati investiti. Il conducente, dopo l’incidente, è fuggito via e non si è nemmeno fermato a controllare se l’uomo e l’animale stessero bene.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini per scoprire nel minor tempo possibile, chi ci fosse al volante di quella automobile.

Poco dopo, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo a Formia. Le accuse contro di lui adesso sono di omicidio stradale e anche, vista la sua fuga, di omissione di soccorso.

Una semplice passeggiata che è costata la vita a due amici. L’anziano signore è morto pochi minuti dopo l’arrivo dei sanitari del 118, che non sono riusciti nemmeno a fare il primo tentativo per salvargli la vita. Il cane, invece, ha perso la vita sul colpo.

Non è ancora stata resa nota la dinamica dell’incidente e come il pirata della strada abbia travolto le due vittime.

Una vicenda che ha lasciato tanta tristezza, ma anche tanta rabbia per l’omissione di soccorso.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l’identità del conducente e per quanto riguarda le accuse contro di lui.

Anche ad Ozzano c’è stato un grave incidente, un frontale tra due vetture. Un uomo di circa 53 anni ha perso la vita, mentre una donna in stato di gravidanza è stata portata al pronto soccorso, ma fortunatamente non ha riportato alcun danno.

Scondo la ricostruzione dell’incidente, il 53enne, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta andandosi a schiantare con la donna incinta e con il suo compagno, che era alla guida della vettura.

Potete leggere l’intera notizia QUI.