Ozzano, grave incidente. Morto un uomo, coinvolta una donna incinta Tragedia ad Ozzano: grave incidente, morto un uomo, coinvolta una donna incinta

Il tragico incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri a Ozzano, un comune in provincia di Alessandria. Un uomo di circa 53 anni di nome Antonio Massari, è morto dopo essersi scontrato contro un’altra vettura, guidata da un uomo di circa 29 anni, di nome Stefano Caligaris e sua moglie incinta, una donna di circa 34 anni, di nome Alessia Riccobono.

Secondo quanto riportato, le due vetture stavano percorrendo la statale 457, quando la Fiat Punto e la Mercedes Classe A, si sono scontrate. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, che ancora adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per valutare di chi sia la colpa e poter intervenire per vie legali.

È stato richiesto anche l’intervento di un elisoccorso e di un’ambulanza, che hanno portato i coinvolti dell’incidente in ospedale. Nonostante il tempestivo intervento dei paramedici, per l’uomo di 53 anni, non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo l’incidente, prima di essere caricato sul mezzo di soccorso.

Alessia, così come il suo compagno, non ha riportato gravi ferite, ma visto il suo stato di dolce attesa, è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso, per essere controllata.

La donna è risultata a stare bene, così come il bambino che ha in grembo.

Riguardo questa notizia, non ci sono ulteriori notizie poiché le forze dell’ordine stanno ancora indagando, ma dalle prime notizie rese note, sembrerebbe che la colpa sia della Fiat Punto, guidata dall’uomo deceduto, poiché avrebbe invaso la corsia opposta, prendendo frontalmente la Mercedes, con a bordo la coppia.

Un impatto fatale che gli è costato la vita, una perdita troppo dolorosa per una famiglia distrutta, proprio nel periodo natalizio.

Rimangono da accertare le condizioni dell’uomo al momento dell’incidente e il motivo per il quale abbia invaso la corsia opposta e causato il grave incidente.

Notizia in aggiornamento.