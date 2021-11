Mai mettersi a discutere con un gallo arrabbiato. Soprattutto se stai cercando di rubargli le uova, che le sue galline hanno appena deposto nel pollaio in cui lui è il custode. Lo sanno bene la madre e il figlio della donna che hanno dovuto correre a gambe levate per non essere beccati dal pennuto che era davvero inferocito.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Charlie Thorpe ha 28 anni, mentre suo figlio Alfie ne ha solo 5. Vivono in Inghilterra. Un giorno, come avevano già fatto in precedenza, hanno deciso di andare nel pollaio per raccogliere le uova che le galline avevano appena prodotto. Ma non avevano fatto i conti con il gallo.

La telecamera esterna della loro abitazione ha ripreso la scena che vede il gallo letteralmente inferocito con la coppia. Non voleva proprio che gli portassero via le uova delle sue galline. E per questo motivo ha iniziato a rincorrerli per tutto il campo.

A giugno scorso l’esilarante episodio con protagonista il gallo e la coppia formata da madre e figlio è stato condiviso da SWNS – agenzia di stampa britannica che pubblica spesso video divertenti di animali.

Nessuno scherza con le sue galline, a quanto pare. Perché non appena il pennuto ha visto mamma e figlio con il cestino in cortile dirigersi verso il pollaio ha cominciato ad andare fuori di testa dalla rabbia per proteggere le uova.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Gallo arrabbiato sbatte le ali e manda via i due presunti invasori

Il bambino è il primo a correre via, perché ha capito la malparata. Mentre subito dietro arriva la madre. E dietro sempre il gallo che arriva a scavalcare la recinzione per raggiungerli fino a casa.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Niente uova da cuocere per quel giorno. E forse nemmeno per il giorno seguente. Con quel gallo non si scherza.