Ci sono tantissime ricette senza uova, sia dolci che salate, alcune alternative di piatti classici, ai quali non vogliamo rinunciare, ma che desideriamo in versione light.

Ecco che potete preparare torte, piatti a base di carne oppure creme sostituendo le uova con altri ingredienti. Ecco per voi una selezione di ricette che potete provare a casa.

Ciambellone semplice senza uova

Zucchero 180 g

Fecola di patate 80 g

Latte parzialmente scremato 250 ml

Farina 00 200 g

Olio di semi 120 g

Scorza di limone 1

Lievito in polvere per dolci 1 bustina (16 g)

Una delle ricette senza uova molto buona, semplice e ideale per i bambini è il classico ciambellone, perfetto per la colazione.

Setacciare insieme la farina, la fecola di patate e il lievito in polvere in una ciotola grande.

Mescolare le polveri e poi versare lo zucchero semolato, il latte a filo e mescolare evitando la formazione di grumi.

Aggiungi in seguito l’olio di semi a filo, la scorza di limone grattugiata e fate in modo di creare un impasto omogeneo.

Versare la torta in una teglia apposita da ciambelle abbastanza grande – a seconda di quanto volete che sia alta la torta.

Cuocere la ciambella in forno statico preriscaldato a 170 gradi per 35-40 minuti.

Torta al cioccolato

Ingredienti:

280 g di farina 00

150 g di zucchero

300 ml di latte intero o parzialmente scremato oppure vegetale

50 g di cacao amaro in polvere

80 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Un’altra ricetta senza uova dolce da provare è questa torta al cioccolato, molto buona ma nettamente più leggera.

Per prima cosa, setacciare tutti gli ingredienti secchi in una ciotola e mescolare.

Aggiungere, poi, l’olio a filo e il latte, senza fare grumi.

Cuocere il composto così ottenuto in forno preriscaldato a 180°C per mezz’ora.

Ricetta dei biscotti senza uova

175 g di farina 00

80 g di zucchero bianco o di canna

50 g di miele

80 g di burro

acqua

scorza di un’arancia non trattata oppure di un limone

un cucchiaino di lievito per dolci

Per preparare questi biscotti golosi, mescolare la farina, il lievito, il miele, il burro freddo spezzettato, zucchero e la scorza d’agrume.

Girare bene con un mestolo e poi aggiungere anche due cucchiai di acqua ghiacciata.

Lavorare l’impasto con le mani, piuttosto velocemente, e fate riposare per un’ora in frigo il panetto.

Avvolgete però quest’ultimo nella pellicola. Dopo il periodo di riposo, stendete l’impasto con il mattarello.

Create i biscotti con degli stampini e cuocete a 170°C per 10 minuti.

Crepes salate senza uova

300 ml di latte

1 pizzico di sale

Mezza bacca di vaniglia

130 g di farina 00

80 ml di olio di semi

Tra le ricette senza uova, quella delle crepes è molto utile da conoscere, perché possiamo preparare merende oppure una cena al volo, ma assolutamente leggera.

Setacciare la farina e aggiungere il sale, i semi di vaniglia e l’olio in una ciotola.

Amalgamare gli ingredienti con una frusta e alla fine unire il latte pian piano.

Dovete ottenere una pastella liscia e omogenea.

Coprire poi con la pellicola la ciotola e lasciate riposare la pastella in frigorifero per un’ ora.

Dopodiché sarete pronte per la cottura delle crepes su un padellino antiaderente caldo, leggermente unto, a fuoco medio-basso.

Cotolette di pollo impanate e fritte per finta

600 g fette di petto di pollo

200 g pangrattato

1 bicchiere di latte

Origano

Rosmarino

Sale e pepe

Olio d’oliva

Per preparare queste cotolette impanate senza le uova dovete procedere seguendo alcuni passaggi molto semplici.

Mettete le fette di pollo in una ciotola e immergete queste ultime nel latte.

Coprire la ciotola con la pellicola trasparente e lasciare riposare per circa mezz’ora.

Su un vassoio spargete il pangrattato con un po’ di sale e pepe e tutte le spezie.

Impanare le fette di pollo nel pangrattato aromatizzato e disponetele su una teglia da forno.

Irrorare con un filo d’olio d’oliva e cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti.

Crostata salata con verdure

400 gr di farina

100 ml di acqua

8 grammi di lievito istantaneo per torte salate

50 gr di pisellini freschi o surgelati

100 ml di olio di semi

400 gr di zucca

1 zucchina

1 carota

1/2 cipolla

Olio, sale e peperoncino

Tagliare a pezzetti la zucca, la zucchina e la carota lavate.

Cuocere in una padella le verdure facendo prima soffriggere mezza cipolla a cui aggiungere i piselli, sale e peperoncino.

Accendiamo il fuoco e lasciamo cuocere per 15 minuti circa, mescolando di tanto in tanto.

Preparate la pasta brisèe per la crostata, mescolando la farina, il lievito per torte salate e un pizzico di sale e un po’ di ‘olio. Impastare aggiungendo l’acqua poco alla volta.

Dovete ottenere un impasto liscio e un po’ appiccicoso.

Usare due terzi dell’impasto per la base, che potete creare stendendo la pasta con il mattarello, che dovete sistemare in una tortiera.

Bucherellare con una forchetta il disco di pasta e versare il ripieno cotto in padella.

Con il resto della pasta fate le striscioline per decorare la crostata.Cuocere in forno ventilato a 180° per circa 34-40 minuti.

Cheesecake senza uova

Ingredienti:

Base:

100 g di burro

50 g di biscotti ai cereali

Farcitura:

200 g di philadelphia

400 g di yogurt intero bianco

4 fogli di colla di pesce

Mezzo bicchiere di latte

80 g di zucchero

Gelatina

Cioccolato da fondere per decorare oppure una marmellata ai frutti di bosco

Delle ricette senza uova, il cheesecake è davvero speciale, perché il gusto è molto simile all’originale, ma senza dubbio più digeribile.

Fondere il burro a bagnomaria e aggiungerlo ai biscotti già tritati con l’aiuto di un mixer.

Versate il composto in una tortiera con la cerniera precedentemente imburrata e lasciate riposare in frigo per almeno quindici minuti.

Ammorbidire la colla di pesce in acqua fredda e fatela sciogliere in un pentolino con mezzo bicchiere di latte già riscaldato.

In un’altra ciotola mescolate il formaggio morbido, lo yogurt e lo zucchero. Infine, unire la colla di pesce sciolta.

Versate poi questa farcitura nella teglia dove c’è la base di biscotti sistemata.

Riporre in frigo la torta per almeno 3 ore.

Per la decorazione dovrete sciogliere una tavoletta di cioccolato amaro a bagnomaria oppure stendere sulla superficie una marmellata dal gusto a piacere.