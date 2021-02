Lilly è una gattina, che dopo aver trovato una famiglia amorevole, ha fatto qualcosa di davvero incredibile. Ha salvato i suoi amici umani, visto che nella loro abitazione c’era una fuoriuscita di gas. Il tutto ora si è concluso nel migliore dei modi, ma se non fosse stato per lei, sarebbe avvenuta una tragedia.

CREDIT: FACEBOOK

Questa dolce gattina, purtroppo, non ha avuto un passato semplice. Ha vissuto da randagia per la maggior parte della sua vita, poiché quelle persone che dovevano occuparsi di lei, hanno deciso di abbandonarla.

Un gruppo di volontari l’ha trovata mentre vagava per le strade della città. Sin da subito, i ragazzi si sono resi conto che aveva bisogno di cure e trattamenti.

Era magra, triste e sofferente. Inoltre, la sua pelliccia era rovinata ed aveva diverse ferite sul suo corpo.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi si sono messi subito a lavoro. L’hanno portata nel loro rifugio e il medico, dopo un’accurata visita, l’ha sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Sandi e Mike Martin, appena hanno visto le foto della piccola Lilly sui social, hanno deciso di adottarla. Qualcosa di molto speciale aveva catturato la loro attenzione e volevano donarle una seconda possibilità di vita. Infatti, sono andati in fretta in quel posto ed hanno firmato tutti i moduli per la sua adozione.

La scoperta di Lilly nella nuova casa

La gattina si è adattata in fretta. Ha mostrato il suo affetto e la sua gratitudine ai suoi nuovi amici umani, sin da subito. Tuttavia, un giorno è accaduto qualcosa di davvero incredibile.

Sandi era in sala e stava giocando con la piccola a quattro zampe. All’improvviso Lilly è andata di corsa vicino una valvola che era al lato del camino e non voleva andare via. La donna non riusciva a capire il motivo del suo strano comportamento. Per questo è andata a vedere ed è proprio a quel punto che si è resa conto che c’era una fuoriuscita di gas.

CREDIT: FACEBOOK

I due signori hanno chiamato in fretta i Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto tempestivamente. Insieme ad alcuni operai hanno riparato il guasto ed il tutto si è concluso nel migliore dei modi, ma solo grazie all’intervento della piccola Lilly.