Oggi vogliamo raccontarti la storia di Meimei, una dolce gatta di strada che trova l’amore di una famiglia che decide di prendersi cura di lei. Quando viveva da randagio le sue condizioni di salute e il suo aspetto erano preoccupanti. Ma sono bastati pochi giorni di cure, di carezze e di amore per trasformarla completamente. E oggi è la micia più bella di tutto il mondo.

Meimei si nascondeva sotto un’auto parcheggiata nel cortile di una casa in Malesia. Per fortuna di Meimei quella casa apparteneva a una donna dal cuore d’oro che ama gli animali più di ogni altra cosa al mondo. Non poteva capitare in casa migliore.

Nur Hamizah Had ha trovato il gatto e ha subito capito che aveva bisogno di una mano. Meimei aveva piaghe su tutto il corpo e si vedevano chiari i segni della vita in strada. Perdeva la pelliccia e il suo odore era terribile. Così la donna ha deciso di aiutarla.

Sembrava molto bisognosa e mi ha implorato di aiutarla. Ero così elettrizzato la prima volta che l’ho vista. Mi sono detta: “Se sopravvive, mi prenderò cura di lei e la amerò il più possibile”.

La gattina era sporca, ricoperta di insetti, aveva una zampa ferita, per questo l’hanno subito portata dal veterinario che aveva paura che non ce la potesse fare. Ma la donna che l’aveva salvata era determinata a fare in modo che quello fosse un nuovo inizio per la micia.

Gatta di strada trova l’amore di una famiglia

Dopo 5 mesi la gatta era irriconoscibile. Ed è stato tutto merito della donna che l’ha curata ogni giorno, senza farle mancare nulla, soprattutto quell’amore di cui aveva sempre avuto un disperato bisogno.

Ora Meimei è una bellissima gatta dal folto mantello bianco, che ama giocare nella sua nuova casa e dare indietro tutto quell’amore che ha ricevuto dalla sua mamma umana.