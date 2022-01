Questa storia è per fortuna a lieto fine ma se fosse stato per la prima famiglia di questa micia non lo sarebbe stato per niente. La gatta dimenticata durante il trasloco non può credere che i suoi proprietari l’abbiano lasciata nella casa rimasta ormai vuota e disabitata. Per fortuna la vicina di casa si accorge di lei e decide di adottarla.

Fonte foto da Reddit

La povera piccolina, come è stato raccontato in un post su Reddit, è stata abbandonata dai proprietari che si erano trasferiti, decidendo di non portarla con loro. Alcune foto della cucciola nella vecchia abitazione hanno fatto il giro del mondo.

Molti gli utenti che si sono commossi vedendo la povera gattina triste e sola all’interno di una casa sola e disabitata. Ma il destino aveva in serbo una bella sorpresa per lei.

I miei vicini se ne sono andati lasciando la gatta a un destino crudele. Io l’ho vista e ho deciso di darle da mangiare. Lei miagolava e continuava a seguirmi.

Questo il commento della vicina di casa, che al contrario dei vecchi proprietari non l’ha lasciata lì, ma l’ha accolta nella sua casa e nella sua vita.

È molto carina e dolce così adesso è diventata la mia gatta. Dopo avere capito che nessuno sarebbe tornato a prenderla ho deciso di adottarla io.

Fonte foto da Reddit

Gatta dimenticata durante il trasloco ora ha una nuova casa per sempre

La gatta grigia con gli occhi verdi ora ha una nuova casa per sempre. E tutti sono felici per questo lieto fine, visto che le sue foto su Reddit sono state condivise molte volte.

Fonte foto da Reddit

C’è chi ringrazia la donna e chi punta il dito verso proprietari scellerati che compiono atti davvero crudeli contro animali che non hanno colpe. E che li amano in modo incondizionato nonostante tutto.