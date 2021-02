Gatta disperata chiede aiuto per il suo cucciolo (VIDEO)

Questa povera gatta disperata ha fatto di tutto per chiedere aiuto per il suo povero cucciolo. Vivevano in strada e non avevano nessuno che si prendesse cura di loro. Come ogni altra mamma del mondo, umana o no, anche questa micia voleva solo il meglio per il suo adorato piccoletto: chi avrebbe mai potuto dar loro una mano?

Fonte Pixabay

Mamma gatta e il suo figlioletto vivevano per strada, una situazione decisamente terribile. La mamma voleva in tutti i modi che qualcuno potesse aiutarla a prendersi cura di quel cucciolotto in stato di malnutrizione perché non aveva, come lei, cibo e acqua.

La micia non si è però mai arresa. E ha tentato il tutto per tutto per poter fare in modo che qualcuno intervenisse a darle una mano. Doveva esserci là fuori qualcuno disposto a prendersi cura di loro.

Per fortuna una donna passava di lì proprio in quel momento e la sua attenzione è stata attirata dal miagolio continuo della gattina. Si trovava in un vicoletto, insieme a un cucciolo che come lei aveva bisogno di aiuto.

Dopo aver visto quella signora, il gatto non ha cercato di scappare o di soffiare per difendere il cucciolo. Ma ha cominciato a spingere suo figlio verso quella donna. Glielo voleva evidentemente affidarlo a loro.

Gatta disperata cerca di salvare il suo unico cucciolo dalla strada

Il gattino non aveva intenzione di separarsi dalla madre, ma dopo la sua insistenza non ha avuto altra scelta che avvicinarsi alla donna, che però non ha voluto separarli e così ha deciso di adottarli entrambi.

Ha fornito loro una casa calda e tutto l’amore di cui avevano bisogno. I due mici hanno avuto la fortuna di incontrare una persona di buon cuore, in grado di prendersi cura di entrambi e che ha provveduto all’adozione di entrambi.