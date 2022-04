Dopo un incidente avvenuto in strada, una povera micia è rimasta coinvolta. La gatta incinta investita ha stupito il suo soccorritore, perché all’inizio non si era accorto che fosse in stato interessante. Per questo è dovuto intervenire con un taglio cesareo di emergenza improvvisato nel tentativo di salvare i suoi gattini. Purtroppo lei era già morta.

Vakkattveettil Haridas è un uomo di 36 anni che vive a Mathilakam Thrippekkulam, vicino a Kodungallur, in India. Il lavoratore ha notato che c’era qualcosa che non andava sulla strada di Anchamparathi: era un venerdì sera e c’era un gatto sdraiato in mezzo alla strada.

L’uomo, che era in sella alla sua moto, ha immediatamente fermato il mezzo per aiutare il povero animale. Quando si è avvicinato ha capito che era stato investito da un veicolo in corsa. Purtroppo era morta. Ma nel suo grembo nascondeva un segreto.

Quando l’uomo si è avvicinato al corpo ormai privo di vita per seppellirlo, ha scoperto che doveva partorire una cucciolata di gattini. Doveva agire velocemente: anche se non sapeva come si faceva un taglio cesareo, ha fatto tutto il possibile per salvarli.

Con un rasoio comprato in un negozio sulla strada ha eseguito l’intervento chirurgico e ha salvato i quattro gattini, che purtroppo sono nati senza la loro mamma, ma sono almeno venuti al mondo. Li ha anche puliti dal liquido amniotico.

Gatta incinta investita: la mamma muore, un uomo salva i cuccioli che ha in grembo

L’uomo, che lavora in una miniera di carbone, non ha esitato a intervenire per salvare i gattini. Forse se l’autista del mezzo che ha investito mamma gatta si fosse fermato a soccorrerla, magari ora i gattini non sarebbero orfani.

L’uomo non aveva alcuna conoscenza veterinaria, ma con un rasoio e la sua bocca ha salvato i cuccioli che sono nati completamente sani. Non sapeva se ce l’avrebbe fatta, ma il suo cuore lo ha convinto a farlo.